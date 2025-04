Mijëra viktima dhe të zhdukur, kryetar i juntës ushtarake në Mianmar thirrje të jashtëzakonshme për ndihmë ndërkombëtare

Numri i të vdekurve në Mianmar ka arritur në më shumë se 1,000 , ndërsa ekipet e shpëtimit gërmojnë nëpër rrënojat e ndërtesave të shembura në një kërkim të dëshpëruar për të mbijetuar. Junta qeverisëse tha në një deklaratë të shtunën se 1,002 njerëz ishin konfirmuar të vdekur dhe 2,376 të plagosur, me shumicën e të vdekurve në Mandalay. Deklarata sugjeroi se numrat ende mund të rriten, duke thënë se “shifrat e detajuara janë ende duke u mbledhur”.

Në Myanmar, shefi i juntës Min Aung Hlaing bëri një thirrje jashtëzakonisht të rrallë për ndihmë ndërkombëtare , duke treguar ashpërsinë e fatkeqësisë. Regjimet e mëparshme ushtarake kanë shmangur ndihmën e huaj edhe pas fatkeqësive të mëdha natyrore.

Tërmeti i cekët me magnitudë 7.7 goditi veriperëndim të qytetit të Sagaing në Mianmar qendror në orët e para të pasdites të së premtes , pasuar disa minuta më vonë nga një pasgoditje me magnitudë 6.7 ballë. Tërmeti shkatërroi ndërtesa , rrëzoi ura dhe shtrëngoi rrugët nëpër zonat e Mianmarit, me dëme të rënda të raportuara në qytetin e dytë më të madh, Mandalay.

Myanmar shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në gjashtë rajonet më të prekura pas tërmetit , dhe në një spital të madh në kryeqytet, Naypyidaw, mjekët u detyruan të trajtonin të plagosurit në ajër të hapur.

Në Tajlandën fqinje , e cila gjithashtu ndjeu lëkundje, autoritetet e qytetit të Bangkok thanë se deri më tani gjashtë persona ishin gjetur të vdekur, 26 të plagosur dhe 47 janë ende të zhdukur , shumica nga një kantier ndërtimi pranë tregut popullor Chatuchak të kryeqytetit, ku një ndërtesë shumëkatëshe u shemb. Deklaratat e mëparshme kishin thënë se 10 ishin konfirmuar të vdekur dhe rreth 100 të zhdukur.

Autoritetet e qytetit të Bangkok thanë se do të vendosin më shumë se 100 inxhinierë për të inspektuar ndërtesat për siguri, pasi kanë marrë mbi 2,000 raporte për dëme.

Ky ishte tërmeti më i madh që goditi Mianmarin në më shumë se një shekull, sipas gjeologëve amerikanë , dhe lëkundjet ishin mjaft të fuqishme për të dëmtuar rëndë ndërtesat në të gjithë Bangkokun, qindra kilometra larg nga epiqendra.

Kombet e Bashkuara ndanë 5 milion dollarë për të filluar përpjekjet e ndihmës. Presidenti Donald Trump tha të premten se SHBA do të ndihmonte me përgjigjen, por disa ekspertë ishin të shqetësuar për këtë përpjekje duke pasur parasysh shkurtimet e thella të administratës së tij në ndihmën e huaj.

Një ekip prej 37 anëtarësh nga provinca kineze e Yunnan arriti në qytetin e Yangon herët të shtunën me detektorë tërmetesh, dronë dhe pajisje të tjera , njoftoi agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua. Presidenti kinez Xi Jinping kishte folur me Min Aung Hlaing, tha ambasada kineze, ndërsa media shtetërore raportoi se ai kishte “shprehur dhimbje të thellë” për shkatërrimin.

Ministria e Emergjencave të Rusisë ka dërguar dy avionë me 120 shpëtimtarë dhe furnizime në rajon , sipas një raporti nga agjencia shtetërore ruse e lajmeve Tass.

India, Franca dhe Bashkimi Evropian ofruan ndihmë, ndërsa OBSH tha se po mobilizohej për të përgatitur furnizime për lëndimet e traumës. India tha se kishte dërguar një ekip kërkimi dhe shpëtimi dhe një ekip mjekësor, si dhe dispozita, ndërsa ministria e jashtme e Malajzisë tha se vendi do të dërgonte 50 persona të dielën për të ndihmuar në identifikimin dhe ofrimin e ndihmës në zonat më të goditura.