Foto/ Shqipëria në BE në 2030? Rama prezanton modelin e pasaportës shqiptare evropiane

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot programin elektoral të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit, duke zbuluar edhe një model të pasaportës që, sipas tij, do të përdoret nga shqiptarët pas anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

“Kjo është fytyra e pasaportës shqiptare evropiane,” u shpreh Rama, duke theksuar se dizajni i ri përmban elementët e sigurisë të standardeve të BE-së. Ai vuri në dukje se, megjithëse qytetarët shqiptarë sot udhëtojnë pa viza, ende përballen me kontrolle shtesë në kufijtë evropianë.

“Kur shkojmë në BE, ai polici na pyet sa lekë ke me vete, ke ndonjë rezervim hoteli, sa do rrish dhe kur do ikësh,” tha Rama, duke nënvizuar se me anëtarësimin, shqiptarët do të kenë të njëjtat të drejta si çdo qytetar i BE-së.

Kjo deklaratë vjen si pjesë e vizionit të Partisë Socialiste për “Shqipërinë 2030”, duke e vendosur anëtarësimin në BE si një objektiv kyç të qeverisë për mandatin e ardhshëm.