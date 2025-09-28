LEXO PA REKLAMA!

Pas sulmit rus me dronë në Kiev, Polonia mbyll hapësirën ajrore dhe nis avionët luftarakë

Lajmifundit / 28 Shtator 2025, 08:43
Bota

Pas sulmit rus me dronë në Kiev, Polonia mbyll hapësirën

Pas sulmit masiv të Rusisë me dronë në kryeqytetin ukrainas, Polonia mbylli hapësirën ajrore pranë dy qyteteve të saj juglindore këtë mëngjes dhe forcat e saj ajrore u përgjigjën duke dërguar avionë luftarakë.


Forcat e Armatosura Polake thanë në X se kishin ngritur avionë luftarakë në hapësirën e tyre ajrore dhe kishin vendosur sisteme të mbrojtjes ajrore tokësore në gatishmëri të lartë në përgjigje të sulmeve ruse në Ukrainë.

Këto ishin masa parandaluese dhe kishin për qëllim mbrojtjen e hapësirës ajrore dhe qytetarëve polakë, veçanërisht në zonat ngjitur me Ukrainën, thanë forcat.

 

