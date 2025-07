Mesazh i ri nga djali i Shahut për iranianët: Regjimi po shembet, vetëm ne mund ta përfundojmë këtë luftë

Djali i Shahut, Reza Pahlavi, u dërgoi një mesazh të ri qytetarëve iranianë, duke u bërë thirrje atyre që të ndalojnë mbështetjen për regjimin iranian që është në prag të rënies.

Në të njëjtën kohë, ai iu drejtua edhe ushtrisë, duke i kërkuar atyre të mos sulmojnë popullin.

“Bashkatdhetarët e mi të dashur, Tani po hyjmë në fazën përfundimtare të luftës sonë. Do të jetë e vështirë. Por regjimi është i dobët. Është afër rënies. Vetëm ne, populli iranian, mund ta përfundojmë atë. Ushtarakëve, të cilëve u është urdhëruar të sulmojnë popullin, u them tërhiquni. Ky është shansi juaj i fundit. Ne po ju vëzhgojmë. Do të kujtojmë se kush qëndroi pranë popullit dhe kush kreu krime kundër tij.

Mesazhi që ai i dërgon Botës: Mos e shpëtoni këtë regjim të korruptuar terrorist që po shembet. Në këtë moment historik, qëndroni pranë popullit iranian. Mbrojini ata nga përgjigja e dëshpëruar e regjimit. Mos mbështetni një regjim që së shpejti do t’i kthejë armët, raketat dhe terrorin e tij përsëri kundër jush.

Mos kini frikë. Jini të guximshëm. Fitorja është në duart tona", thuhet në mesazh.