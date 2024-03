Mes luftës me Izraelin, emërohet kryeministri i ri në Palestinë

Presidenti palestinez, Mahmoud Abbas ka emëruar ekonomistin Mohammed Mustafa si kryeministër të ri të Autoritetit Palestinez.

Lajmi është bëri i njohur nga agjencia palestineze e lajmeve Wafa. Emërimi i Mustafa u njoftua pas presionit në rritje ndaj Abbasit për të reformuar dhe përmirësuar qeverisjen në Bregun Perëndimor të pushtuar, i cili kontrollohet nga Autoriteti Palestinez .

Mustafa, i cili ka studiuar në SHBA, zëvendëson Mohamed Staiyeh, i cili dha dorëheqjen së bashku me të gjithë qeverinë e tij në fund të shkurtit. Ai ka shërbyer më parë si kryetar i Fondit të Investimeve të Palestinës dhe ka qenë këshilltar ekonomik i Presidentit Abbas.

Ai ishte gjithashtu kreu i kompanisë palestineze të telekomunikacionit Paltel. Kryeministri i ri, i cili merr detyrën mes luftës së Izraelit me Hamasin në Rripin e Gazës, do të ngarkohet me ofrimin e ndihmës dhe rindërtimin, si dhe të reformojë institucionet e Autoritetit Palestinez, sipas Ëafa.

Mustafa ka Master në Administrim Biznesi dhe Ekonomi nga Universiteti George Ëashington dhe më parë ka punuar në Bankën Botërore. Më 17 janar, duke folur në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, ai tha se do të nevojiteshin 15 miliardë dollarë vetëm për të rindërtuar shtëpitë në Gaza. Ai tha se do të vazhdojë të fokusohet në përpjekjet humanitare në afat të shkurtër dhe të mesëm, duke shprehur shpresën se kufijtë e enklavës do të rihapen dhe do të mblidhet një samit për rindërtimin. Kur u pyet nëse sheh ndonjë rol të ardhshëm për Hamasin, ai u përgjigj se “rruga më e mirë përpara është të përfshijmë sa më shumë që të mundemi”.

Dekretit presidencial:

“Në kompetencat e mia si President i Shtetit të Palestinës dhe Kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për Çlirimin Palestinez,

Bazuar në dispozitat e Statutit Bazë të Organizatës për Çlirimin Palestinez, dhe dispozitat e Ligjit Bazë të ndryshuar të vitit 2003 dhe amendamentet e tij,

Dhe në bazë të kompetencave që na janë dhënë, ne ju caktojmë të formoni qeverinë e nëntëmbëdhjetë brenda periudhës së përcaktuar në Ligjin Bazë të ndryshuar të vitit 2003 dhe amendamentet e tij. Unë ju bëj thirrje, si kryeministër i emëruar i qeverisë së ardhshme, të angazhoheni për interesat supreme të popullit palestinez, për të ruajtur, mbrojtur, avancuar dhe ngritur arritjet e tyre dhe për të arritur qëllimet e tyre kombëtare të miratuara nga Organizata për Çlirimin e Palestinës, përfaqësuesi i vetëm legjitim i popullit, Deklarata e Pavarësisë, vendimet e Këshillit Kombëtar dhe nenet e Ligjit Bazë. Ky angazhim do të sigurojë ushtrimin e plotë të kompetencave që i mundësojnë qeverisë të kryejë detyrat e kërkuara.

Prioritetet e qeverisë së formuar do të përfshijnë sa vijon:

1. Udhëheqja, maksimizimi dhe koordinimi i përpjekjeve të ndihmës në Rripin e Gazës dhe kalimi i shpejtë dhe efektiv nga ndihma e nevojshme humanitare në rimëkëmbjen ekonomike, dhe më pas organizimi i rindërtimit dhe rindërtimit të asaj që u shkatërrua nga makineria e luftës dhe agresionit në të dyja vendet. qeveritë jugore dhe veriore. Këto përpjekje duhet të jenë pjesë e një vizioni të qartë që vendos themelet për një shtet institucionalisht të pavarur të Palestinës me infrastrukturë dhe shërbime.

2. Zhvillimi i planeve dhe mekanizmave të zbatimit për ribashkimin e institucioneve nëpër qeveritë e atdheut si një njësi e vetme gjeografike, politike, kombëtare dhe institucionale.

3. Vazhdimi i procesit të reformës në të gjitha fushat institucionale, të sigurisë, ekonomike, administrative dhe të financave publike, duke synuar një sistem qeverisjeje të fuqishme dhe transparente, që i nënshtrohet llogaridhënies, luftimit të korrupsionit dhe garantimit të qeverisjes së mirë, si dhe dinjitetit dhe qëndrueshmërisë së qytetarëve tanë nëpërmjet përmirësimit. ofrimin e shërbimeve në të gjithë sektorët.

4. Ofrimi i të gjithë mbështetjes së mundshme për sistemin gjyqësor dhe fuqizimi i tij për të garantuar sundimin e ligjit, sigurinë për qytetarët, aksesin efektiv në drejtësi, garantimin e të drejtave të tyre, forcimin e rolit të agjencive të zbatimit të ligjit dhe punën me autoritetet përkatëse për të forcuar autoriteti gjyqësor dhe të sigurojë pavarësinë e tij.

5. Avancimi i procesit të ndërtimit të institucioneve shtetërore dhe fuqizimi i të gjitha grupeve, veçanërisht të rinjve dhe grave palestineze, respektimi i lirive publike dhe forcimi i partneritetit ndërmjet palëve të ndryshme, duke përfshirë institucionet e shoqërisë civile, organizatat, aktivitetet popullore dhe rinore, si dhe popullin tonë në diasporë dhe kampet e refugjatëve.

6. Rigjallërimi i ekonomisë kombëtare dhe investimeve, duke përfshirë shfrytëzimin më të mirë të burimeve, racionalizimin e shpenzimeve, rritjen e sektorëve të shërbimeve dhe infrastrukturës që rregullon dhe stimulon ekonominë, në partneritet me subjektet përkatëse kombëtare, veçanërisht sektorin privat.

7. Forcimi i lidhjeve të marrëdhënieve politike, ekonomike dhe kulturore dhe bashkëpunimi me vendet vëllazërore arabe dhe kombet mike për të garantuar qëndrueshmërinë kombëtare, zhvillimin e qëndrueshëm, prosperitetin, mbështetjen te vetja dhe kërkesat për një jetë të denjë dhe të begatë për popullin tonë.

8. Forcimi i qëndrueshmërisë së popullit tonë, duke përfshirë vazhdimin e mbrojtjes së qytetit të Jeruzalemit dhe vendeve të tij të shenjta të krishtera dhe islamike, dhe sigurimin e mjeteve të elasticitetit për qytetarët në zonat e margjinalizuara që përballen me politikat e pushtimit dhe kolonizimit.

9. Puna për promovimin e kulturës së partneritetit, dialogut, transparencës, gjithëpërfshirjes dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje midis të gjithë komponentëve të shoqërisë, duke siguruar liritë publike dhe private në përputhje me ligjin, veçanërisht lirinë e mendimit dhe të shprehjes.

10. Marrja e masave dhe përgatitjeve të nevojshme për mbajtjen e zgjedhjeve legjislative dhe presidenciale në qeveritë veriore, duke përfshirë Jerusalemin Lindor, dhe në ato jugore, sa më shpejt që të jetë e mundur, në përputhje me Ligjin Bazë dhe ligjet përkatëse.

11. Sigurimi i lirisë së operimit të mediave në kuadrin e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi që garantojnë lirinë e lëvizjes dhe aktiviteteve mediatike, aksesin në burimet e informacionit dhe mediat sociale në përputhje me ligjin”.