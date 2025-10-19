Merr fund paqja! Izraeli sulmon Gazën: Po i përgjigjemi Hamasit, do paguajë çmim të rëndë...
Ushtria izraelite ka njoftuar se ka ndërmarrë një valë të re sulmesh ajrore në qytetin Rafah, në jug të Rripit të Gazës, pas bombardimeve të mëparshme gjatë së njëjtës ditë.
Izraeli pretendon se këto goditje janë përgjigje ndaj sulmeve të kryera nga Hamasi, të cilat janë mohuar kategorikisht nga organizata palestineze.
“Si përgjigje ndaj shkeljes flagrante të marrëveshjes së armëpushimit më herët gjatë ditës, ushtria izraelite ka nisur një seri goditjesh ndaj objektivave të Hamasit në jug të Rripit të Gazës”, thuhet në deklaratën zyrtare të ushtrisë.
Ndërkohë, si Izraeli ashtu edhe Hamasi vazhdojnë të akuzojnë njëri-tjetrin për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit, e cila ka hyrë në fuqi më 10 tetor.
Sipas një gazetari të AFP, sulmet izraelite janë përqendruar në anën lindore të Khan Yunis, gjithashtu në jug të enklavës palestineze.
Sipas Axios, SHBA po përpiqet të parandalojë shembjen e armëpushimit për shkak të përshkallëzimit të sotëm të dhunës në Gaza.
Të dërguarit amerikanë, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, zhvilluan bisedime me ministrin izraelit për Çështje Strategjike, Ron Dermer, duke i kërkuar përmbajtje dhe reagim të matur nga Izraeli pas sulmeve ndaj trupave të IDF në jug të Gazës.
Më herët gjatë ditës, ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, paralajmëroi Hamasin për pasoja të rënda në rast të sulmeve kundër trupave izraelite apo të shkeljeve të mëtejshme të armëpushimit.
“Hamasi do të paguajë një çmim të rëndë për çdo sulm ndaj ushtarëve tanë dhe për çdo shkelje të armëpushimit në Gaza. Hamasi do të mësojë sot në mënyrë të ashpër se ushtria izraelite është e vendosur të mbrojë trupat e saj dhe të parandalojë çdo dëm ndaj tyre” deklaroi Katz.