“Kam vrarë babanë, kam kapur nusen e djalit?!” Damka e turpit njollos Arturin, shpërthen në lot
Arturi shkoi në “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan në një gjendje të rënduar emocionale. Ai thotë se është i njollosur e i turpëruar prej 50 vitesh. Përballë tij ndodhet fqinja, Lavdia, kurse në publik bashkëshorti i saj, Thomai.
Arturi është i martuar me Valin, me të cilën ka dy djem, por thotë se nuk ka qenë i lumtur nga kjo martesë. Ai ndien se të gjithë, përfshirë çiftin në studio, ia kanë kthyer shpinën duke besuar gjëra që s’i ka bërë. Arturi thotë se është akuzuar nga vëllai, Petriti, se ka vrarë të atin, si dhe që ka marrëdhënie me nusen e djalit.
Artur: O motër! Pse ma mbylle derën? Pse më braktise? Unë të kërkova ndihmë! Pse? Pse gjithë këto? Më hodhe poshtë!
Lavdie: Gjithë fshati fliste keq për ty dhe unë s’mund të vija që të të hapja derën ty.
Artur: Motër, edhe ti i besove këto?!
Lavdie: Normale që i besova…
Artur: Po sa vite ke që më njeh? Për çfarë palaçoje më njeh mua? I besove këto Lavdie dhe më mbylle derën?
Lavdie: I besova Valit se ajo më tha.
Eni Çobani: Vali është bashkëshortja?
Artur: Ish-bashkëshorte se vetëm bashkëshorte nuk është!
Eni Çobani: Ligjërisht akoma e ke bashkëshorte.
Artur: A mundet që ta rrahësh një nënë, një bashkëshorte dhe ta kesh krah? A mundet?
Lavdie: Po mirë unë dija aq sa më tha tani…
Artur: Të drejtë keni! Edhe unë të isha në vendin tuaj me këto që ka thënë kurdisja e tim vëllai që më ka bërë qymyr, s’ka më të zi nga qymyri, por edhe unë të isha në vendin tuaj, s’ka mundësi t’i besoni kur më njihni nga afër sot e 30 e kusur vite!
Lavdie: Normale se unë atë do të besoja, s’do të të besoja ty!
Artur: Unë kam qenë dikushi dhe përfundova askushi!
Lavdie: Ti e shkatërrove familjen! S’të do fshati, s’të do kush, s’të do asnjë! T’u larguan të gjithë!
Artur: Nuk krijove njëfarë respekti? Unë të kërkova ndihmë!
Lavdie: Jo, kjo është e vërteta!
Artur: Kur kishe hall, unë t’u gjenda. Ti më braktise! Unë të kam motër, të kam gruan e shokut! Ajo motra jote, shoqja jote të thoshte se e rrihja?
Lavdie: Po.
Artur: A do të doje ti o Lavdie për djalin tënd, unë nuk ka rëndësi se kush ma bëri, neve na hyri sherri kur na hyri nusja.
Lavdie: Unë di çfarë më tha!
Artur: Hallet e mia m’i ka bërë Petrit Sollaku! Kam 50 vjet që vuaj nga ai plehrë vëlla! Unë kam vrarë babanë! Babai im është gjendur i vdekur! Unë e vrava babanë?! Unë kam kapur nusen e djalit?! Kam kapur unë nusen e djalit?!
Lavdie: Kështu u hapën tani…
Artur: Mos moj! Edhe ti e besove?! Kush do ishte ai prind të pranojë…a ka familjarë këtu? A pranohet nusja e djalit budallaçkë, pise, kokëfortë! Lëre edhe shkollën, dy klasë ka! E ëma budallaçkë, gjyshja budallaçkë, tri herë e martuar, tri herë e divorcuar, dy daja budallenj, qelbësirë do të pjellë kjo more?! Ku është ajo shoqja jote, ku është sot?!
Lavdie: As unë s’e di ku është.
Artur: Po nuk paska qenë nënë moj! Çfarë nëne është kjo moj që më vuri bojën e zezë mua?
Babai u gjet i vdekur, shpjegon Arturi. Më pas, u gjetën edhe dy banorë dhe për këtë akuzat rëndojë sërish mbi të. Ai ka qëndruar edhe në burg për shkak të një urdhri mbrojtjeje sikur ka ushtruar dhunë në familje. Arturi akuzon të shoqen se ka ndikuar edhe te djemtë duke thënë se ajo është shkaku që ata morën “rrugën e shejtanit.” /tvklan