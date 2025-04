Mbi 250 mijë njerëz të pranishëm në homazhe, Papa Françesku i Vatikanit hyn në histori!

Papa Françesku ka kaluar në përjetësi, tashmë i varrosur në kishën e Santa Maria Maggiore në Romë, ku i pëlqente të lutej dhe zgjodhi të prehej përgjithmonë, duke thyer edhe një tjetër protokoll që kërkon varrimin e krerëve të Kishës Katolike në Vatikan.

Papa Françesku, pontifi i parë i Amerikës Latine, kishte kërkuar më pak nderime në funeralin e tij, procedura më të thjeshta. Megjithatë, bota i dha atij një lamtumirë të denjë për personalitetin dhe kontributin e tij.

Dhjetëra mijëra besimtarë kishin vërshuar sheshin e Shën Pjetrit, ndërsa edhe më shumë kishin nxituar ditët e mëparshme për të bërë homazhe në reliket e tij. Dhjetra liderë nga e gjithë bota morën pjesë në lamtumirën e fundit me respektin e duhur.

Papa Françesku, Papa i të varfërve, i emigrantëve, i të burgosurve, ka hyrë në histori. Kisha Katolike po kthen një faqe të re. Së shpejti do të shihet nëse papa i ri që do të dalë nga konklava e kardinalëve do të ndjekë gjurmët e Jorge Mario Bergoglio (emri laik i Françeskut) apo do të kthejë rrotën e kishës së tij prej 1.2 miliardë besimtarësh në drejtime të tjera.

Ceremonia e varrimit zgjati dy orë e çerek. Këmbanat bien me zi në Vatikan ndërsa procesioni mbart arkivolin e papës së ndjerë argjentinase në Bazilikën e Santa Maria Maggiore. Përgjatë rrugës ka një numër të madh besimtarësh, të cilët duan t'i thonë lamtumirën e tyre të fundit "papës së të varfërve".

Sipas Zyrës së Shtypit të Vatikanit, gjithsej mbi 250,000 njerëz morën pjesë në funeralin e Françeskut.