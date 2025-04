Marine Le Pen sulmon gjykatën: Vendim politik! Nuk mund të më pengohet kandidatura për 5 vite në poste publike!

Marine Le Pen ka reaguar duke kundërshtuar ndalimin e saj për të kandiduar për poste publike për pesë vjet si një vendim politik nga gjyqtari.

Ajo akuzoi gjithashtu gjykatën se po përpiqej të bllokonte kandidaturën e saj për zgjedhjet presidenciale franceze të vitit 2027, duke e quajtur ndalimin me vlerë të "regjimeve autoritare".

Le Pen u shpall fajtore për përvetësim të fondeve evropiane për të financuar partinë e saj të ekstremit të djathtë francez Rally National Rally (RN). Ajo gjithashtu është dënuar me katër vjet burgim dy vjet do të kalojë me një etiketë elektronike dhe jo në paraburgim, ndërsa dy të tjerët janë pezulluar.

Duke reaguar ndaj dënimit, avokati i saj thotë se "është një goditje për demokracinë" dhe ajo synon të apelojë