Lufta në Ukrainë, Zelensky: Nuk ka paqe me Moskën nëse nuk tërhiqen forcat ushtarake!

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky shprehet se çdo bisedë paqeje me Rusinë është e mundur vetëm pas tërheqjes së plotë të trupave ruse nga territoret e pushtuara.

“Sot, e kam thënë qartë në mënyrë të përsëritur në takimin tonë se të lejosh çdo negociatë me Rusinë tani që okupatori është në tokën tonë do të thotë të ngrish luftën, të ngrish dhimbjen dhe vuajtjet”, tha Zelensky në një konferencë shtypi pas takimit me disa afrikanë. liderët në Kiev.

“Është e qartë se Rusia tani po përpiqet t’i kthehet taktikave të vjetra primitive të mashtrimit. Por mashtrimi i botës në Rusi nuk do të funksionojë më. Është definitivisht e pamundur të mashtrosh Ukrainën. Theksoj edhe një herë: Ne kemi nevojë për paqe të vërtetë, dhe për këtë arsye , një tërheqje e vërtetë e trupave ruse nga e gjithë toka jonë e pavarur”, tha ai.

Zelensky dukej se ishte në kundërshtim me presidentin e Afrikës së Jugut Cyril Ramaphosa, i cili qëndroi përkrah tij në konferencën për shtyp dhe bëri thirrje për një de-përshkallëzimin e konfliktit, citon CNN.

Ramaphosa tha se “duhet të ketë de-përshkallëzimi nga të dyja palët në mënyrë që paqja të gjejë një mënyrë për të zgjidhur problemin”.