Lufta në Ukrainë/ Trump paralajmëron: Tërhiqem nga negociatat nëse vazhdojnë të sillen si budallenj dhe të luftojnë!

Presidenti amerikan Donald Trump thotë se është optimist për një marrëveshje paqeje Rusi-Ukrainë, por lë të hapur mundësinë e tërheqjes nga negociatat nëse ata vazhdojnë të jenë budallenj dhe të luftojnë. Për më tepër, krahasuar me deklaratat e tij të fundit, të cilat theksonin se Kievi duhet ta harrojë Krimenë, ai tani thotë se Rusia duhet ta braktisë plotësisht Ukrainën.

Në një intervistë në emisionin “Meet the Press” të NBC News, Trump tha se Shtetet e Bashkuara janë më afër njërës prej dy palëve në luftën Ukrainë-Rusi, pa zbuluar se cilën, por duke e bërë të qartë se SHBA-të po ndërmjetësojnë në mënyrë aktive.

Trump gjithashtu tha se ka raste kur ësht shumë pranë dorëheqjes nga ndërmjetësimi dhe pastaj ndodh diçka pozitive. Trump konfirmoi përfundimin e një marrëveshjeje të re për metalet e rralla me Ukrainën, duke theksuar se është një marrëveshje e mirë për popullin amerikan dhe në të njëjtën kohë sulmoi Joe Bidenin, duke e akuzuar atë se ka hedhur poshtë 350 miliardë dollarë pa e ditur se ku kanë shkuar.

"Evropa paguan një të tretën e asaj që paguajmë ne. E megjithatë lufta është më e rëndësishme për ta. Rusia duhet ta braktisë të gjithë Ukrainën," tha ai në mënyrë kakarakteristike.

I pyetur nëse besonte se Rusia do të mbante territoret që i ka pushtuar tashmë, Trump u përgjigj me bindje: "Rusia do të duhej të braktiste të gjithë Ukrainën. Sepse kjo është ajo që ai dëshiron të gjithë Ukrainën. Ai nuk dëshiron vetëm korsinë që ka tani."

Trump e paraqiti veten si i vetmi udhëheqës botëror që mund të ushtrojë presion të vërtetë mbi Putinin.

"Udhëheqësit evropianë po më luten ta telefonoj, sepse ai as nuk u përgjigjet atyre", tha ai, duke shtuar se nëse nuk do të isha për mua, Putini do të kishte marrë përsipër të gjithë Ukrainën.

Edhe pse la të kuptohej se mund të kishte qenë viktimë e vonimit taktik nga Putini, ai mohoi se e kishte keqinterpretuar: "Do t'ju tregoj pas dy javësh ose një muaji".

Presidenti Trump e akuzoi përsëri Bidenin se nuk e ka trajtuar në mënyrë adekuate krizën ukrainase, duke thënë se në tre vjet ai nuk e ka telefonuar asnjëherë, ndërsa përsëriti se nëse do të isha president, kjo luftë nuk do të kishte filluar kurrë. Në fakt, ai iu referua imazheve satelitore të mijëra ushtarëve të vdekur në javë dhe theksoi: "Nëse mund të shpëtoj 5,000 jetë në javë, kjo është ajo që dua të bëj. "Rusët ose ukrainasit, dua t'i shpëtoj ata ...".