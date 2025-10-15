Lisbonë, turisti amerikan goditet me thikë për vdekje gjatë një tentative grabitjeje
Një turist amerikan u godit për vdekje me thikë dhe një tjetër u plagos gjatë një tentative grabitjeje të mërkurën në mëngjes në qytetin bregdetar të Cascais, në perëndim të Lisbonës, sipas autoriteteve.
Incidenti ndodhi pranë Kishës së Navigatorëve, me shërbimet e emergjencës që morën një alarm rreth orës 3:16 të mëngjesit, raportoi CNN Portugal.
Hetuesit thonë se një nga turistët po kthehej në hotelin e tij kur tre të dyshuar u përballën me të dhe u përpoqën ta grabisnin. Viktima rezistoi, u godit me grusht dhe u përpoq të ikte ndërsa thirri një mik për ndihmë. Kur turisti i dytë mbërriti në vendngjarje, ai u sulmua gjithashtu.
Sulmuesit goditën për vdekje me thikë njërin prej burrave dhe plagosën rëndë tjetrin përpara se të iknin.
Tre të dyshuarit janë arrestuar dhe tani po merren në pyetje nga policia. Njëri prej burrave përballet me akuzën për vrasje, ndërsa të tjerët akuzohen për pjesëmarrje në sulm.
Vdekja e viktimës u raportua fillimisht nga Correio da Manhã dhe më vonë u konfirmua nga CNN Portugal.
Ekipet e urgjencës mjekësore nga Instituti Kombëtar i Emergjencave Mjekësore (INEM) u përpoqën ta ringjallnin burrin, por plagët e shkaktuara nga thikë ishin të thella dhe prekën zona jetësore, thanë autoritetet.
Viktima e dytë u dërgua në Spitalin Santa Maria në Lisbonë. Pavarësisht se pësoi prerje të thella në fytyrë dhe krahë, ai nuk është më në gjendje kritike, sipas zyrtarëve të spitalit.
CNN i është drejtuar Departamentit të Shtetit për koment.