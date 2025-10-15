LEXO PA REKLAMA!

Rekord me Shqipërinë, Hysaj: Kurrë mos u dorëzo, ëndrrat bëhen realitet

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 18:29
Sport

Rekord me Shqipërinë, Hysaj: Kurrë mos u dorëzo,


Elseid Hysaj theu rekord, teksa u bë lojtari me më shumë paraqitje në historinë e Kombëtares, duke kapur shifrën rekord prej 94 ndeshjesh me fanellën kuqezi.

Hysaj bëri së fundmi, një postim mjaft emocionues në rrjetet sociale.

“Kur ëndrrat bëhen realitet nëpërmjet sakrificës dhe punës së palodhur, çdo gjë është e mundur. MOS U DORËZO KURRË!”, shkruan Elseid Hysaj në rrjetet sociale.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elsi ⚽️⚽️ #23 ????⚫️ #4 (@elsihysaj)

 

 

