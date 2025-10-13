LEXO PA REKLAMA!

Lirohen 13 personat e fundit, ushtria izraelite publikon pamje nga momentet emocionuese të takimit me… (FOTO)

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 10:33
Bota

Lirohen 13 personat e fundit, ushtria izraelite publikon pamje nga momentet

Ushtria izraelite ka publikuar fotot e para të disa prej pengjeve që u liruan nga Hamasi dhe u pritën nga Forcat Mbrojtëse të Izraelit këtë mëngjes.

Imazhet tregojnë Alon Ohel duke u takuar me forcat izraelite në Rripin e Gazës pasi u lirua, si dhe vëllezërit binjakë Gali dhe Ziv Berman duke u përqafuar.

Gali Berman dhe Guy Gilboa-Dala shihen gjithashtu duke takuar ushtarë izraelitë në Gaza këtë mëngjes.

Ndërkohë, mediat izraelite thonë se një grup i dytë prej 13 pengjesh i është dorëzuar Kryqit të Kuq në Gazën jugore dhe është duke u kthyer në Izrael.

