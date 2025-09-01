Krizë e brendshme, Netanyahu hedh poshtë propozimin e shefit të Forcave Mbrojtëse të Izraelit për një marrëveshje
Në një mbledhje të stuhishme të kabinetit, Benjamin Netanyahu i rezistoi presionit nga kreu i Forcave Mbrojtëse të Izraelit për të mbajtur një votim mbi një marrëveshje të propozuar për armëpushim për marrjen e pengjeve. Në mbledhjen e kabinetit, e cila vazhdoi deri në orët e para të mëngjesit të së hënës, siç raportohet nga Times of Israel, kryeministri izraelit theksoi se një marrëveshje e tillë nuk ishte në tryezë, duke shtuar se Presidenti i SHBA-së Donald Trump i kishte bërë presion që të mos pranonte një marrëveshje të pjesshme.
Refuzimi i propozimit nga kryeministri erdhi mes presionit nga ministrat e ekstremit të djathtë për të mbajtur një votim për të refuzuar zyrtarisht marrëveshjen, ndërsa, nga ana tjetër, shefi i shtabit të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit dhe disa ministra të kabinetit po shtynin për pranimin e saj, sipas rrjedhjeve të shumta të informacionit nga takimi me dyer të mbyllura të publikuara të hënën në mëngjes.
Mbledhja e kabinetit të sigurisë në Tel Aviv, e cila zgjati gati gjashtë orë, u përqendrua pothuajse tërësisht në planet e Forcave të Mbrojtjes së Izraelit për të pushtuar Qytetin e Gazës, sipas raportimeve në mediat hebraike. Qeveria izraelite ka vazhduar me planin e marrjes së pengjeve në javët e fundit, pavarësisht se Hamasi tha disa javë më parë se kishte rënë dakord për një marrëveshje armëpushimi me faza për pengjet, pothuajse identike me atë që Izraeli kishte miratuar më parë. Ndërkohë, Jerusalemi kishte braktisur zyrtarisht marrëveshjet me faza, duke kërkuar një marrëveshje gjithëpërfshirëse për të kthyer të gjithë të burgosurit menjëherë dhe për të dorëzuar Hamasin. Sipas raportimeve, Shefi i Shtabit të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit, Gjeneral Major Eyal Zamir, i cili është raportuar gjerësisht si kundërshtar i planit për të pushtuar Qytetin e Gazës, këmbënguli në ngritjen e çështjes së marrëveshjes së propozuar, edhe pse kjo nuk ishte në axhendë.
Marrëveshja — për të cilën Hamasi tha se e kishte pranuar më 18 gusht — do të shihte lirimin e 10 pengjeve të gjallë dhe kthimin e mbetjeve të 18 pengjeve të vdekur, në këmbim të lirimit të qindra të paraburgosurve palestinezë të sigurisë dhe rreth 1,000 të burgosurve në Gaza, dhe një armëpushim 60-ditor, gjatë të cilit do të zhvilloheshin negociata për kthimin e 20 pengjeve të mbetura, nga të cilët 10-12 besohet se janë gjallë, dhe një fund përfundimtar të luftës.
Zamir u tha anëtarëve të kabinetit se “ekziston një kornizë në tryezë, ne duhet ta miratojmë atë”, sipas Channel 12, i cili raportoi se nëse Zamir nuk do ta kishte ngritur çështjen, ajo nuk do të ishte ngritur në takim. Shefi i shtabit të IDF-së thuhet se u tha ministrave se Operacioni “Qarret e Gideonit” – ofensiva e IDF-së e nisur pas rënies së marrëveshjes së mëparshme të armëpushimit për pengjet, e cila rezultoi në kontrollin e rreth 75% të Rripit të Gazës nga ushtria – krijoi kushtet për kthimin e pengjeve. Për më tepër, tha ai, Forcat e Armatosura Izraelite janë të afta të kthehen në luftime nëse marrëveshja miratohet dhe nuk arrihet asnjë marrëveshje për të zgjidhur luftën pas skadimit të armëpushimit 60-ditor.
Sipas njoftimeve, Ministri i Jashtëm Gideon Shaar dhe Ministrja e Informacionit Gila Gamliel mbështetën Zamirin në mbështetjen e marrëveshjes, duke përmendur, ndër të tjera, pengesat diplomatike me të cilat përballet Izraeli për shkak të një vale aleatësh perëndimorë që njohin një shtet palestinez. Megjithatë, sipas mediave hebraike, Netanyahu i tha Zamirit dhe pjesës tjetër të pjesëmarrësve se “një marrëveshje e pjesshme nuk ka kuptim”, duke përsëritur qëndrimin që mbajti muajin e kaluar.
Ministrat e ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gur dhe Bezalel Smotrich, e kanë kundërshtuar fuqishëm propozimin, ashtu siç kanë kundërshtuar edhe marrëveshjet e mëparshme të armëpushimit. Në takimin e së dielës, Ben-Gur dhe të tjerë thuhet se i kanë bërë presion Netanyahut që të mbajë një votim mbi propozimin aktual, me qëllim që ta refuzojë atë zyrtarisht.
“Nuk ka asnjë arsye për votim. Nuk është në tryezë”, u përgjigj Netanyahu, sipas disa mediave hebraike.