Udhëheqës të huaj dhe të dërguar nga 29 vende do të marrin pjesë në paradën e Ditës së Fitores së Rusisë më vonë këtë javë në Moskë, njoftoi ndihmësi presidencial Yury Ushakov. Ngjarja e 9 majit përkujton 80 vjetorin e triumfit të Bashkimit Sovjetik mbi Gjermaninë naziste në Luftën e Dytë Botërore.

Të ftuarit ndërkombëtarë pritet të takohen gjithashtu me Presidentin rus Vladimir Putin, shtoi Ushakov. Festimet historike të këtij viti do të përfshijnë një paradë ushtarake tradicionale në Sheshin e Kuq të Moskës.

Presidenti kinez Xi Jinping, presidenti brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, ai i Serbisë Aleksandar Vuçiç, ai i Venezuelës Nicolas Maduro, ai i Egjiptit Abdel Fattah El Sisi dhe ai i Sllovakisë Robert Fico do të jenë midis udhëheqësve të pranishëm, konfirmoi ai për gazetarët të martën.

Kryeministri indian Narendra Modi nuk do të jetë midis vizitorëve për shkak të tensioneve në rritje me Pakistanin. Megjithatë, Nju Delhi do të përfaqësohet ende nga një delegacion i nivelit të lartë.

Vuçiç pritet të marrë pjesë në festime pavarësisht një problemi shëndetësor të kohëve të fundit, tha të hënën zëvendëskryeministri serb Sinisa Mali. Zyrtarët në Bruksel e paralajmëruan më parë Vuçiçin se prania e tij në Moskë do të ishte kundër aspiratave të Beogradit për në BE.

Fico gjithashtu ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij.

Festimi “po bëhet vërtet një ngjarje e madhe ndërkombëtare që shërben si një tregues i autoritetit në rritje të Rusisë në botë”, deklaroi Ushakov.

Midis udhëheqësve të BE-së të ftuar ishte edhe kryeministri hungarez Viktor Orban, por Budapesti e refuzoi ftesën.

Ambasadorja e SHBA-së në Rusi, Lynne Tracy, ishte gjithashtu e ftuar. Megjithatë, sipas Ushakov, ajo nuk e ka konfirmuar nëse do të marrë pjesë.

Në paradën e Ditës së Fitores do të marrin pjesë njësi ushtarake nga 13 vende, përfshirë Kinën, Egjiptin dhe Vietnamin, ndër të tjera, tha ndihmësi.

Veteranë nga disa vende, përfshirë Armeninë, Izraelin, Mongolinë dhe SHBA-në, pritet gjithashtu të marrin pjesë në paradë.