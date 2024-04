Konferenca për Ukrainën, ministri i Jashtëm zviceran: Vendosja e paqes është e pamundur pa Rusinë

Çdo përpjekje diplomatike për të zgjidhur konfliktin në Ukrainë do të jetë e pafrytshme nëse Rusia nuk përfshihet në proces, ka deklaruar ministri i Jashtëm zviceran, Ignazio Cassis. Zvicra po planifikon të presë një konferencë të nivelit të lartë të paqes në Ukrainë në qershor 2024 në Lucern, duke kërkuar të krijojë një kuptim të përbashkët të një kuadri të favorshëm për përfundimin e konfliktit dhe krijimin e një udhërrëfyesi konkrete për paqen.

Raportet e mëparshme të medias sugjeruan se deri në 100 kombe mund të ishin të pranishëm në këtë ngjarje. Rusia, megjithatë, ka sinjalizuar se nuk do të marrë pjesë, edhe nëse ftohet zyrtarisht.

Moska ka argumentuar se konferenca do të promovojë ‘formulën e paqes’ të presidentit ukrainas Zelensky, e cila kërkon që Rusia të tërhiqet nga të gjitha territoret që Kievi i pretendon si të sajat, dhe krijimin e një tribunali për të ndjekur penalisht Rusinë për krime të dyshuara lufte. Moska e ka hedhur poshtë nismën duke e cilësuar si “të shkëputur nga realiteti”.

Duke folur me gazetarët të mërkurën, Cassis vuri në dukje se konferenca do të organizohej me kërkesë të Zelenskyt, duke shtuar se ka kushte të mjaftueshme për të nisur një shtytje të profilit të lartë për paqen.

“Vendi i parë me të cilin biseduam pas Ukrainës ishte Rusia. Asnjë proces paqeje nuk mund të zhvillohet pa Rusinë, edhe nëse ajo nuk do të jetë e pranishme në takimin e parë”, tha ai.

Diplomati pranoi se Moska do të duhej të përfshihej herët a vonë, por jo domosdoshmërisht që nga dita e parë, duke sugjeruar se konferenca e parë mund të fokusohet në saktësisht si të ftohet Rusia dhe çfarë roli t’i japë Moskës.