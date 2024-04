Berisha: Rama shkelmoi Kushtetutën për të mbrojtur Xhaçkën, në çdo investim strategjik ai ka 30%

Kryedemokrati Sali Berisha ka deklaruar se kryeministri Edi Rama shkelmoi Kushtetutën për të mbrojtur Olta Xhaçkën. Sipas Berishës, Rama e mbrojti Xhaçkën sepse në çdo investim strategjik ai ka 30% të fitimeve. Po ashtu Berisha nga arresti shtëpiak, ka deklaruar se drejtësinë për të do ta bëjnë shqiptarët.

"Erion, sot ti kur pe Oltën se si e mbrojti Edi Rama, se si kryehajduti i qeverisë shkelmoi mbi Kushtetutën e Shqipërisë. Edi Rama, çfarë do t’i thuash ti Koço Kokëdhimës që e përjashtove nga parlamenti, i more mandatin, kurse Olta Xhaçkën e mbrojte? Po çfarë dallimi kishin këta të dy? Ua them unë dallimin, e kam thënë këtu me dhjetëra herë, në çdo investim strategjik, Edi Rama ka 30 përqind.

Ndaj dhe Olta sot shkelmoi mbi Kushtetutën, mbi parlamentin, mbi gjykatën, mbi çdo gjë. Ka vjedhur tokën me dokumente, me falsifikime. Tokën publike e ka marrë bashkë me të shoqin dhe Edi Ramën dhe Olsi Ramën për të ndërtuar parajsën e tyre. Dhe asaj nuk i hiqet imuniteti, nuk i hiqet mandati.

Edi Rama, drejtësinë për ty do e bëjnë shqiptarët. Pas Erion Veliajt, radhën e ke ti. Forcë në botë që të shpëton ty nga verdikti i qytetarëve të zemëruar të Shqipërisë nuk ka. Nuk ka kryeministër më hajdut. Nuk ka kryeministër më të inkriminuar se ti në Europë dhe në botë. Edi Rama, largohu sa më parë," tha Berisha.