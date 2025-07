Komandanti i Gardës Revolucionare: Çdo sulm i ri nga SHBA do të sjellë një përgjigje edhe më shkatërruese

Nëse Shtetet e Bashkuara do të godasin sërish Iranin, do të përballen me një “mësim historik”, ka kërcënuar komandanti i Gardës Revolucionare iraniane, Mohammad Pakpour.

Sipas tij, çdo sulm i ri do ta detyrojë Teheranin t’i japë Uashingtonit një “përgjigje edhe më të ashpër” dhe një “mësim historik”, në vazhdën e sulmit me raketa ndaj një baze ushtarake amerikane në Katar hakmarrje për bombardimin nga SHBA i tre impianteve bërthamore iraniane.

Pakpour deklaroi se sulmi ndaj bazës Al Udeid ka goditur “zemrën e Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara në Lindjen e Mesme”.

Ai shtoi se impiantet kanë pësuar dëme materiale, pavarësisht aktivizimit të sistemeve të mbrojtjes ajrore.Donald Trump, tha më tej Pakpour, është “i marrë dhe injorant” për urdhrin e tij për të bombarduar objektet bërthamore të Iranit.