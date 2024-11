Kërcënimi rus, doktrina e re bërthamore e Putin, çfarë do të thotë dhe cilat janë pasojat

Me luftën në Ukrainë që ka arritur në ditën e 1000, Vladimir Putin ka miratuar një doktrinë të përditësuar bërthamore që thotë se Rusia do të jetë në gjendje të përdorë armët bërthamore si “mjetin e fundit për të mbrojtur sovranitetin e vendit” nëse kërcënohet nga një sulm bërthamor ose me armët konvencionale.

Ky është një largim nga doktrina e mëparshme, e vendosur në një dekret të vitit 2020, i cili në vend të kësaj parashikonte se kombi mund të përdorte armë bërthamore vetëm në rast të një sulmi bërthamor nga një armik ose një sulmi konvencional “që kërcënonte ekzistencën e shtetit”.

Vendimi për përdorimin e mundshëm të një bombe atomike do të varet nga presidenti, por Moska beson se është thelbësore të lehtësohen rregullat në përgjigje të asaj që ajo e sheh si kërcënim për sigurinë e saj, shpjegoi zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov, sipas të cilit “ishte e nevojshme t’i përafronim parimet tona me situatën aktuale”.

Përgjigje ndaj SHBA-së

Megjithëse masa ka qenë në shqyrtim prej disa kohësh, vendimi për ta nënshkruar tani dërgon një sinjal se ai është një përgjigje ndaj zgjedhjes së Joe Biden për të lejuar Ukrainën të lëshojë raketa amerikane me rreze të gjatë veprimi në Rusi. Të dielën, presidenti i Shteteve të Bashkuara vendosi një lehtësim të kufizimeve për përdorimin e Sistemit Raketor Taktik të Ushtrisë, ose Atacms, të vendosura deri më tani nga Uashingtoni në Kiev, megjithëse lajmi ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.

Vendimi i Biden për raketat me rreze të gjatë veprimi në Ukrainë

Vendimi i Biden do të thotë se Presidenti i SHBA i ka lejuar ukrainasit të përdorin këto raketa me rreze më të gjatë veprimi, që shkon prej rreth 300 kilometrash, në Kursk, ku Moska po përpiqet të rifitojë tokën e pushtuar nga Kievi edhe me mbështetjen e trupave të Koresë së Veriut. Dhe lëshimi i parë i këtyre raketave u bë sot, konfirmoi një burim i informuar nga Forcat e Mbrojtjes për median ukrainase RBC. “Sulmi u krye kundër një objektivi në rajonin Bryansk, i cili u godit me sukses”, vuri në dukje burimi.

Dhe Mbretëria e Bashkuar po mendon gjithashtu të ndjekë lëvizjen e aleatëve të saj, dhe të lejojë Kievin të përdorë raketat e tyre Storm Shadow, të cilat kanë një rreze veprimi prej rreth 250 kilometrash, për të sulmuar territoret ruse. Deri tani këto armë i janë furnizuar Kievit nga Britania e Madhe dhe Franca vetëm për të goditur objektivat brenda kufijve të njohur ndërkombëtarisht të Ukrainës.

Doktrina e përditësuar

Doktrina e përditësuar, e cila përshkruan kërcënimet që mund të detyrojnë udhëheqjen ruse të konsiderojnë një sulm bërthamor, thotë se një sulm me raketa konvencionale, drone ose avionë të tjerë mund të konsiderohet se i plotëson këto kritere. Për më tepër, çdo agresion kundër Rusisë nga një shtet anëtar i një koalicioni do të konsiderohej nga Moska si agresion ndaj saj nga i gjithë koalicioni. “Një përgjigje bërthamore nga Rusia është e mundur në rast të një kërcënimi kritik ndaj sovranitetit të saj, duke përfshirë armët konvencionale, në rast të një sulmi ndaj Bjellorusisë si një anëtar i Shtetit të Unionit, ose në rast të një lëshimi masiv ushtarak: avionë, raketa lundrimi, dronë, avionë të tjerë dhe kalimi i tyre në kufirin rus”, thuhet në tekstin e shpallur nga Putin.

Pasojat e paparashikueshme

Kjo ngre pyetje në lidhje me pasojat e përdorimit të Atacms amerikane në territorin rus. Nëse Rusia, e cila së bashku me Shtetet e Bashkuara kontrollon 88 për qind të kokave bërthamore në botë, do ta konsideronte këtë si një sulm të drejtpërdrejtë nga Shtetet e Bashkuara, atëherë kjo potencialisht do të nënkuptonte se i gjithë koalicioni, pra efektivisht NATO, do të mbante përgjegjësi me pasoja të paparashikueshme.

12 shtatorin e kaluar, Putin deklaroi se miratimi perëndimor i një hapi të tillë do të nënkuptonte “përfshirjen e drejtpërdrejtë të vendeve të NATO-s, Shteteve të Bashkuara dhe vendeve evropiane në luftën në Ukrainë”, sepse infrastruktura ushtarake dhe personeli i Aleancës Atlantica duhet të përfshihen në shënjestrimin dhe lëshimin e raketave.

“Përdorimi i raketave perëndimore jo-bërthamore nga Kievi kundër Rusisë, sipas doktrinës së re, mund të provokojë një përgjigje bërthamore”, ka specifikuar tani zëdhënësi i Kremlinit Peskov, i cili gjithashtu nënvizoi se çdo sulm ndaj kombit nga një shtet jobërthamor, me pjesëmarrjen e një shteti bërthamor do të konsiderohej një sulm i përbashkët.

“Rusia i ka parë gjithmonë armët bërthamore si një parandalues, përdorimi i të cilave është një masë ekstreme dhe e detyruar”, tha Peskov, duke shtuar se ushtria ruse po monitoron nga afër çdo sulm të mundshëm ukrainas me armë perëndimore me rreze të gjatë.