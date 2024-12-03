Izraeli vret zyrtarin e lartë të Hazbollahut, ishte ndërlidhës me ushtrinë siriane
Ushtria izraelite tha sot se ka vrarë një zyrtar të lartë të Hezbollahut, i cili ishte ndërlidhës me ushtrinë siriane në një sulm ajror në Damask.
Forcat ajrore kryen një sulm në kryeqytetin sirian duke synuar oficerin ndërlidhës, “përfaqësuesin e Hezbollahut në ushtrinë siriane Salman Nemer Jomaa”, një “ekzekutiv” dhe “person kyç” i lëvizjes islamike libaneze në kontrabandën e armëve midis Sirisë dhe Hezbollah, thotë izraeliti ushtria në një deklaratë.
“Si pjesë e detyrave të tij, Jomaa ishte përgjegjës për koordinimin midis operativëve të Hezbollahut dhe ushtrisë siriane, kryesisht duke mbështetur kontrabandën e armëve midis Sirisë dhe Hezbollahut.”
Në mesditë, agjencia zyrtare siriane e lajmeve SANA raportoi se një sulm izraelit në një makinë në rrugën për në Aeroportin Ndërkombëtar të Damaskut vrau një person, sipas një OJQ.
“Një makinë shpërtheu pasi u vu në shënjestër nga një sulm izraelit në rrugën për në aeroport,” raportoi SANA, duke cituar policinë.
Sipas Observatorit Sirian për të Drejtat e Njeriut , një dron izraelit shënjestroi makinën. “Një njeri që ndodhej në të mbeti i vrarë dhe një tjetër u plagos”, tha ai pa mundur t’i identifikojë.
Sulmi ndodhi pranë një aeroporti ushtarak, tha Observatori, i cili është i vendosur në Britani dhe ka një rrjet të madh burimesh informacioni në Siri.
Që nga fillimi i konfliktit sirian në vitin 2011, Izraeli ka kryer qindra sulme në Siri kundër forcave të Asadit dhe aleatëve pro-iranianë.
Sulmi i sotëm izraelit vjen pasi Izraeli dhe Hezbollahu akuzojnë njëri-tjetrin se nuk respektojnë marrëveshjen e armëpushimit që ka qenë në fuqi në Liban që prej 27 nëntorit, pas dy muajsh lufte.
Sapo u njoftua marrëveshja, Izraeli tha se ruan “lirinë e plotë të veprimit ushtarak në Liban” nëse Hezbollahu “shkel” armëpushimin dhe “përpjekje të riarmatosej”.
Hezbollahu hapi një “front mbështetje” për Hamasin pas sulmit të paprecedentë të lëvizjes islamike palestineze kundër Izraelit jugor, i cili shkaktoi luftën e ndezur në Rripin e Gazës më 7 tetor 2023.