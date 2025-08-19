Izraeli reagon për planin e armëpushimit në Gaza: Deri të premten u japim përgjigje ndërkombëtarëve
Izraeli ka thënë se do t’u japë përgjigjen e tij ndërmjetësve ndërkombëtarë deri të premten lidhur me një plan të ri armëpushimi në Gaza të pranuar nga Hamasi, mes presionit në rritje për një armëpushim në një luftë që ka marrë jetën e më shumë se 62,000 palestinezëve.
Pas protestave masive në Izrael që kërkonin një marrëveshje për të siguruar lirimin e 20 pengjeve të mbetura izraelite që mbaheshin gjallë në Gaza, u duk se Hamasi kishte ulur kërkesat e tij në lidhje me një shkëmbim të burgosurish me pengje, si dhe në lidhje me fushëveprimin e një “zone tampon sigurie” të kërkuar nga Izraeli.
Sipas detajeve të raportuara të planit të propozuar, rreth gjysma e pengjeve të mbetura gjallë, si dhe trupat, do të liroheshin në një marrëveshje me faza në këmbim të rreth 150 palestinezëve që mbahen në burgjet izraelite, disa prej të cilëve vuajnë dënime me burgim të përjetshëm, gjatë një armëpushimi të parashikuar 60-ditor.
Ndërsa Izraeli ka thënë se nuk është më i interesuar për një marrëveshje të pjesshme, duke kërcënuar në vend të kësaj me një ofensivë të re në shkallë të gjerë për të pushtuar Qytetin e Gazës , detajet e propozimit të ri për armëpushim e sjellin atë shumë afër skicës së një marrëveshjeje të sugjeruar fillimisht nga i dërguari special i Donald Trump, Steve Witkoff.