Shfrytëzonte 24-vjeçaren për prostitucion, arrestohet i riu brazilian në Tiranë

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 12:53
Aktualitet

Shfrytëzonte 24-vjeçaren për prostitucion, arrestohet i riu

Dy persona nga Brazili janë vënë në prangat e policisë, nën akuzën e shfrytëzimit të prostitucionit.

I arrestuar është 25-vjeçari brazilian, i cili shfrytëzonte 24-vjeçaren brazilianen për prostitucion, në ambiente që i merrte me qira ditore.

Po ashtu në pranga u vu edhe e reja që ushtronte prostitucion, teksa u sekuestruan një shumë parash, të dyshuara se janë përfituar nga kjo vepër penale.


Në kuadër të operacionit policor të koduar “Daily rent” u arrestuan në flagrancë shtetasit brazilianë:

-A. M., 25 vjeç, për veprën penale “Shfrytëzimi i prostitucionit”;

-G. C., 24 vjeçe, për veprën penale “Prostitucioni”.

Gjithashtu, u proceduan penalisht shtetasit R. P., 22 vjeç, dhe E. K., 20 vjeç.

Gjatë ndërhyrjes në një banesë që e kishte marrë me qira ditore, 25-vjeçari, në bulevardin “Zogu i Parë”, për ushtrimin e kësaj veprimtarie, u konstatuan 24-vjeçarja dhe shtetasit R. P. dhe E. K.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme.

