Ish-presidenti francez nis dënimin në La Santé, të burgosurit e presin me brohorima
Ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy ka nisur vuajtjen e një dënimi pesëvjeçar në burgun La Santé në Paris, pas shpalljes së tij fajtor për financim të paligjshëm të fushatës presidenciale të vitit 2007 me fonde të dyshuara nga regjimi libian i Muammar Gaddafit.
Në momentin e mbërritjes, të burgosurit brohoritën “Ja ku është Sarkozi!”, duke i dhënë një mirëseardhje të veçantë ish-presidentit. Sarkozy u shoqërua në një qeli izolimi 11 m², ku do të qëndrojë pa telefon, por me një televizor të vogël dhe disa libra, përfshirë “Konti i Monte Kristos” dhe një biografi të Jezusit.
Rreth orës 9 të mëngjesit, Sarkozy u largua nga shtëpia dorë për dore me gruan e tij, Carla Bruni, i përshëndetur nga mbështetës që mbanin flamuj francezë dhe këndonin himnin kombëtar, duke brohoritur edhe “Turp për drejtësinë”.
Ish-presidenti e cilësoi gjyqin si një “skandal gjyqësor”, duke shkruar se “nuk po burgoset një ish-president, por një njeri i pafajshëm”. Ai u shpall fajtor për bashkëpunim kriminal, ndërsa u lirua nga akuza për korrupsion, pasi gjykata vendosi se kishte dijeni për takimet mes bashkëpunëtorëve të tij dhe përfaqësuesve libianë në vitin 2005.