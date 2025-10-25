Irani në tronditje ekonomike, falimenton banka më e madhe, të tjerat në prag kolapsi
Irani shpalli të falimentuar një nga bankat më të mëdha private të vendit, duke kaluar asetet e saj në pronësi të shtetit, raportojnë mediat zyrtare, në një veprim të rrallë për vendin që po përballet me sanksione ndërkombëtare.
E themeluar në vitin 2012, Banka Ayandeh kishte një rrjet prej 270 degësh në mbarë vendin, përfshirë 150 vetëm në kryeqytetin Teheran.
Por kohët e fundit ajo ishte paralizuar nga borxhet, me humbje të akumuluara që arrinin ekuivalentin e rreth 5.2 miliardë dollarëve dhe afro 2.9 miliardë dollarë detyrime, sipas agjencisë së lajmeve ISNA.
Sot, radhë klientësh mund të shiheshin jashtë një ish-dege të Bankës Ayandeh në Teheran, ndërsa në vendngjarje ndodheshin edhe forca policie, raporton një gazetar i AFP-së.
Banka shtetërore Melli ka marrë në zotërim asetet e Bankës Ayandeh, tashmë të shpallur të falimentuar, pas një vendimi të Bankës Qendrore, e cila ka dhënë garanci se depozituesit do të mund të tërheqin kursimet e tyre.
“Transferimi nga Banka Ayandeh te Banka Melli tani është i plotë,” tha drejtori i Bankës Melli, Abolfazl Najarzadeh, në televizionin shtetëror.
Të enjten, ministri iranian i Ekonomisë, Ali Madanizadeh, tha se klientët e Bankës Ayandeh “nuk kanë asgjë për t’u shqetësuar.”
Një zyrtar i Bankës Qendrore të Iranit, Hamidreza Ghaniabadi, tha se “borxhet e këqija” kishin shkaktuar falimentimin.
Ai i tha agjencisë iraniane të lajmeve IRNA se “më shumë se 90 për qind e fondeve të Bankës Ayandeh ishin dhënë ose për palë të lidhura me bankën, ose për projekte të menaxhuara nga vetë banka,” të cilat nuk ishin kthyer kurrë.
Banka Ayandeh kishte qenë pas projekteve luksoze, si kompleksi gjigant tregtar Iran Mall në Teheran, që përfshin një pistë akulli dhe kinema.
Përveç Ayandeh, pesë banka të tjera, Sarmayeh, Day, Sepah, Iran Zamin dhe Melal, po përballen gjithashtu me vështirësi, sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim.
Kombet e Bashkuara rivendosën sanksione të ashpra ndaj Iranit në shtator, pas muajsh diplomacie të tensionuar që synonte ringjalljen e bisedimeve bërthamore të ndërprera që nga qershori, kur forcat izraelite dhe amerikane bombarduan objektet bërthamore iraniane.
Sanksionet janë një “rikthim automatik” i masave që ishin ngrirë në vitin 2015, kur Irani pranoi kufizime të mëdha në programin e tij bërthamor, sipas një marrëveshjeje nga e cila presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq në vitin 2018 gjatë mandatit të tij të parë.