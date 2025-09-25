I riu shqiptar dënohet me 10 vite burg në Britani për aksidentin fatal
Gjykata e Kurorës në St Albans ka dënuar me 10 vite burg 21-vjeçarin shqiptar, Erald Kamberi, pasi shkaktoi një aksident me pasojë vdekjen e një 34-vjeçari në Ware, Hertfordshire, më 1 gusht 2025.
Kamberi, i cili nuk kishte patentë dhe siguracion, si dhe pa një adresë të qëndrueshme banimi, pranoi fajësinë për shkaktim vdekjeje përmes drejtimit të rrezikshëm dhe drejtim mjeti pa siguracion.
Ai drejtonte një automjet tip Vauxhall Astra me shpejtësi ekstreme dhe në krahun e gabuar të rrugës, duke tentuar t’i shpëtonte ndjekjes së policisë, kur u përplas me një moped Honda WW të drejtuar nga Phillip “Phil” Bruce, i cili humbi jetën në vend. Pas aksidentit, Kamberi u largua nga skena, por u arrestua të nesërmen.
Gjykatësi e cilësoi sjelljen e tij në timon si “të çmendur”, duke theksuar rrezikun ekstrem që ai shkaktoi. Përveç dënimit me burg, Kamberi u ndalua nga drejtimi i automjeteve për 15 vite dhe do të duhet të kryejë një test të zgjeruar përpara se t’i rikthehet timonit. Ai do të vuajë të paktën dy të tretat e dënimit, përpara se të shqyrtohet deportimi i tij nga Britania.
Detektivi Ben Heath nga Njësia e Hetimeve të Aksidenteve të Rënda deklaroi: “Asgjë nuk mund të kthejë pas atë që ndodhi apo të shërojë dhimbjen që Kamberi ka shkaktuar. Phil ishte një djalë i dashur, vëlla, nip, i fejuar dhe mik i çmuar. Largimi i autorit nga vendi i ngjarjes tregoi mungesë totale ndërgjegjeje dhe përgjegjësie.”
Gjykata vlerësoi qëndrimin dinjitoz të familjes së viktimës gjatë procesit. Ndërkohë, si procedurë standarde, rasti është referuar për hetim të pavarur pranë Zyrës së Pavarur për Sjelljen e Policisë (IOPC).