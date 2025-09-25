Trump tha "rrëzoni avionët rusë", provokon ambasadori rus në Francë: Kjo do të ishte luftë
Rrëzimi potencial i një aeroplani rus nga NATO në hapësirën ajrore aleate "do të ishte luftë", tha ambasadori rus në Francë, Alexey Meshkov, në një intervistë me kanalin e lajmeve RTL të publikuar më 25 shtator.
Komentet vijnë mes tensioneve në rritje midis Moskës dhe NATO-s, ndërsa aleatët akuzuan Rusinë për shkelje të shumta të hapësirës ajrore në javët e fundit.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se vendet e NATO-s duhet të rrëzojnë avionë rusë që shkelin hapësirën e tyre ajrore, një deklaratë e mirëpritur nga shumë anëtarë lindorë.
Kur u pyet se cili do të ishte reagimi i Rusisë në një rast të tillë, Meshkov u përgjigj se rrëzimi i një aeroplani rus do të përbënte luftë.
"E dini, ka shumë aeroplanë të NATO-s që shkelin hapësirën ajrore ruse, me qëllim ose jo, por kjo ndodh mjaft shpesh. Ata nuk rrëzohen më pas", pohoi ambasadori, pa dhënë një shembull.
Mbrojtja ajrore e Polonisë rrëzoi të paktën tre dronë rusë në hapësirën e saj ajrore më 10 shtator, ndërsa një tjetër aeroplan pa pilot u regjistrua duke fluturuar mbi Rumani për gati një orë disa ditë më vonë. Më 19 shtator, Estonia tha se tre avionë luftarakë rusë MiG-31 shkelën hapësirën e saj ajrore për 12 minuta.
Meshkov i mohoi akuzat, duke i bërë jehonë deklaratave të mëparshme nga Kremlini. Moska gjithashtu ka hedhur poshtë çdo lidhje me pamjet e dyshimta të dronëve në Danimarkë dhe Norvegji në fillim të kësaj jave.
Incidentet e fundit kanë tensionuar më tej marrëdhëniet tashmë të tensionuara midis Rusisë dhe vendeve të NATO-s, shumë prej të cilave kanë mbështetur Ukrainën që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë në vitin 2022.
Muajt ??e fundit panë udhëheqësit perëndimorë të paralajmëronin për një konflikt të mundshëm të hapur me Rusinë në vitet e ardhshme pas përfundimit të luftës në Ukrainë.