Parashikimi i motit 29 shtator 2025
Sot, më 29 shtator 2025, moti në Shqipëri paraqitet kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të vendit, me disa ndërprerje reshjesh në orët e para të mëngjesit, kryesisht në zonat bregdetare dhe verilindore. Temperaturat mbeten të buta dhe tipike për fundin e muajit shtator, me rritje graduale gjatë orëve të mesditës.
Në vijim, një pasqyrë e motit në qytetet kryesore të vendit:
Tiranë
Kryeqyteti zgjohet me një mëngjes të freskët dhe pjesërisht të vranët, por vranësirat pritet të shpërndahen shpejt gjatë paradites. Pas mesditës, moti do të jetë i kthjellët me temperatura që arrijnë deri në 26 gradë Celsius. Mbrëmja do të jetë e qetë dhe e thatë.
Durrës
Në orët e para të mëngjesit janë regjistruar reshje të lehta dhe një qiell kryesisht me re. Gjatë ditës, moti përmirësohet ndjeshëm, me temperaturë maksimale rreth 24 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga veriperëndimi.
Shkodër
Shkodra përjeton një ditë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta. Ka mundësi për reshje të izoluara në zonat përreth liqenit në mëngjes, por më pas moti stabilizohet. Temperatura maksimale do të jetë rreth 23 gradë Celsius, ndërsa mbrëmja pritet të jetë e kthjellët dhe e freskët.
Elbasan
Ditë e kthjellët dhe me diell. Nuk parashikohen reshje gjatë gjithë ditës. Temperatura arrin deri në 27 gradë Celsius në orët e pasdites, duke e bërë një ndër qytetet më të ngrohta për ditën e sotme. Moti mbetet i qëndrueshëm edhe në orët e mbrëmjes.
Vlorë
Mëngjesi nis me vranësira të lehta dhe reshje kalimtare, por pas orës 10:00 moti kthjellet ndjeshëm. Pritet një pasdite me diell dhe temperatura që shkojnë deri në 25 gradë Celsius.
Gjirokastër
Moti në jug të vendit është kryesisht i kthjellët gjatë gjithë ditës, me vranësira të pakta dhe pa reshje. Temperaturat variojnë nga 13 gradë në mëngjes në 26 gradë Celsius në mesditë. Mbrëmja do të jetë e freskët dhe pa erë të ndjeshme.
Korçë
Korça përjeton një ditë të freskët dhe pjesërisht me vranësira. Mëngjesi ka nisur me temperatura të ulëta, rreth 10 gradë Celsius, por gjatë ditës ato rriten lehtësisht deri në 20 gradë. Nuk parashikohen reshje, por moti mbetet i ftohtë për standardet e stinës.
Kukës
Në verilindje të vendit, dita nis me vranësira dhe mundësi për reshje të lehta në orët e para të mëngjesit. Gjatë pasdites, moti përmirësohet, por temperatura mbetet relativisht e ulët për këtë periudhë, me maksimum rreth 19 gradë Celsius