Hungaria dhe Serbia pritet t’i shtrojnë tapetin e kuq udhëheqësit kinez Xi

Udhëheqësi kinez Xi Jiping do ta kalojë pjesën më të madhe të turneut të tij 5 ditor në Evropë në dy vende të vogla, në gjysmën lindore të kontinentit, një rajon që Pekini e ka përdorur si pikë mbështetëse për të zgjeruar synimet e saj ekonomike në Evropë. Pas qëndrimit në Paris të hënën, nga ku nisi udhëtimin e tij të parë në Evropë pas 5 vitesh, Presidenti Xi do të vizitojë Hungarinë dhe Serbinë, dy vende me udhëheqës autokratikë, që shihen si miqësore ndaj Kinës dhe të afërta me Presidentin e Rusisë, Vladimir Putin.

Ndërsa drejtuesit kryesorë evropianë kanë ndjekur politika mbrojtëse për të kufizuar ndikimin e Pekinit dhe Moskës në kontinent, qeveritë e udhëheqësve nacionalistë Viktor Orban në Hungari dhe Aleskandër Vuçiç në Serbi, kanë nxitur lidhjet ekonomike me Kinën, duke u hapur udhë investimeve të mëdha në infrastrukturë, energji dhe teknologji.

I vetmi vend i Bashkimit Europian pjesë e nismës së Presidentit Xi “Një brez, një rrugë”, Hungaria ka mbajtur një pozicion të ndërmjetëm mes anëtarësimit të saj në BE dhe NATO dhe një qëndrim të hapur, të pazakontë, për marrëdhënie diplomatike dhe tregtare me autokracitë lindore.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Tamas Matura, ekspert mbi çështjet e Kinës dhe profesor në Universitetin “Corvinus” në Budapest thotë se në Hungari gjenden investime të mëdha kineze dhe fabrika prodhimi dhe se antagonizmi i saj për të kryer tregti me vendet që shenjohen për probleme me demokracinë dhe të drejtat e njeriut, i ka hapur një shteg kryesor Kinës drejt Evropës.