U kap me 11 kg kokainë në Itali, në gjyq biznesmenit të njohur shqiptar

Dy kushërinjtë shqiptarë kanë zgjedhur dy rrugë të ndryshme gjyqësore, të dy të akuzuar se kanë transportuar një ngarkesë të madhe droge, 11 kilogramë kokainë të pastër, e gjetur më 30 mars 2023 pas një kontrolli nga Karabinierët në Latina.

Ata janë 49-vjeçari Gencian Subashi dhe 37-vjeçari Shkëlzen Abazi, të dy me kombësi shqiptare. Genciani i mbrojtur nga avokatja Agrippina Porcelli do të gjykohet me procedurë të shkurtuar, i dyti Shkëlzeni, i ndihmuar nga avokatët Italo Montini dhe Maria Antonietta Cestra, po përballet me gjykimin e zakonshëm para trupit gjykues të dytë të Gjykatës Latina, të kryesuar nga gjyqtarja Francesca Coculo. Sot më 7 maj është zhvilluar seanca e fundit për 37-vjeçarin shqiptar përpara diskutimit dhe dënimit të caktuar për datën 4 tetor.

Menaxheri i restorantit 0773, që ndodhet në SS Pontina, ka raportuar në sallën e gjyqit, i pyetur nga avokatët mbrojtës, të cilët kanë shpjeguar se si dy shqiptarët kanë qenë klientë të rregullt pa i shtuar shumë seancës, aq sa prokurori publik Valerio De Luca nuk e pati nevojën t’i bënte ndonjë pyetje.

Më pas, vetë i akuzuari Shkëlzen Abazi u mor në pyetje, por jo më parë se kishte lëshuar një deklaratë komplekse spontane, në të cilën ai tha se ishte plotësisht i palidhur me akuzat. Ai shpjegoi se në momentin e arrestimit punonte për kushëririn e tij Gencian Subashi, i cili drejton një kompani importi eksporti të specializuar në tregtimin e luleve.

37-vjeçari ka rikthyer atë ditë fatale të 30 marsit të vitit të kaluar, duke shpjeguar se e kishte huazuar furgonin nga kompania e kushëririt të tij dhe se më pas ishte dëshmitar i një kalimi të çuditshëm që ndodhi pasi të dy ishin larguar së bashku nga parkingu i lokalit Tavola Hot 0773. Në rrugë kushëriri i tha të tërhiqej dhe në atë moment ndërhyri një person i tretë i paidentifikuar me të cilin u bë shkëmbimi.