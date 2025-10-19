Hamasi i përgjigjet SHBA-së: Izraeli po armatos bandat e Gazës
"Është Izraeli që ka armatosur dhe financuar bandat në Gaza". Kështu deklaroi Hamasi duke iu përgjigjur Departamentit të Shtetit të SHBA-së në lidhje me kërcënimin e një sulmi masiv të menjëhershëm ndaj civilëve palestinezë nga lëvizja terroriste.
Në deklaratën e tij, Hamasi kundërshtoi duke thënë se "faktet në terren tregojnë se Izraeli është ai që ka krijuar, armatosur dhe financuar banda të armatosura kriminale brenda Rripit të Gazës".
Disa orë më parë, një deklaratë e Departamentit të Shtetit të SHBA-së pretendonte se kishte informacion të besueshëm se organizata e armatosur palestineze do të shkelë marrëveshjen e armëpushimit dhe do të sulmojë civilët palestinezë.