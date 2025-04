Gruaja e Ekrem Imamoglu: Koha që turqit të ngrihen dhe të rrëzojnë Erdoganin

Dilek Imamoglu, gruaja e Ekrem Imamoglu, kryebashkiakut të Stambollit, ka pasur në një reagim të fortë publik pas arrestimit të burrit të saj nga autoritetet turke, duke kërkuar mbështetje nga populli dhe duke premtuar se do të vazhdojnë të luftojnë me çdo mjet kundër regjimit të Erdoganit.

Ajo përshkruan se kur Ekrem Imamoglu u arrestua në mëngjesin e 19 marsit, shumë turq ndjenë një zemërim të thellë dhe një ndjenjë të fuqishme padrejtësie. Kjo ishte një ndjesi që kishin shumë njerëz të tjerë në Turqi, të cilët ndiheshin të mbërthyer nga një regjim autoritar që ka mbizotëruar për më shumë se dy dekada.

Dilek shpjegon se ajo kishte pasur ndjesinë që diçka e keqe do të ndodhte prej ditësh. Ekremi kishte sfiduar me sukses sistemin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) të Erdoganit, duke e shpallur Stambollin të lirë nga ndikimi i AKP që nga viti 2019. Megjithatë, sulmet ndaj tij janë bërë më të ashpra me kalimin e kohës, dhe arrestimi i tij pasoi menjëherë pas kandidaturës së tij për zgjedhjet presidenciale.

Dilek thekson se akuzat kundër Ekremit janë të pabaza dhe të qëllimshme. Një diplomë universitare, që ai e kishte fituar para 31 vitesh, u shpall papritur e pavlefshme, një hap që synonte të pengonte kandidaturën e tij presidenciale.

Arrestimi dhe pezullimi i Ekremit nga detyra janë, sipas saj, një përpjekje për të frikësuar jo vetëm burrin e saj, por edhe gjithë popullin e Turqisë. Por, ajo vëren se ky akt i ka ngjallur shpresë dhe ka ndihmuar në forcimin e angazhimit të qytetarëve për të luftuar për demokracinë dhe të drejtat e tyre.

Dilek po ashtu flet për ndjenjën e forcës që ka marrë nga gratë e Turqisë, duke theksuar se ato janë ato që mbajnë shpresën dhe do të vazhdojnë të luftojnë për një të ardhme më të drejtë dhe demokratike.

Ajo beson se, pavarësisht pengesave dhe kërcënimeve, populli turk do të qëndrojë i palëkundur në dëshirën e tij për një të ardhme më të mirë, dhe do të triumfojë kundër regjimit të tanishëm.

Në përfundim, ajo shprehet e bindur se ky regjim do të kalojë, dhe Turqia do të dalë më e fortë nga kjo periudhë e vështirë, falë përpjekjeve të qytetarëve që kërkojnë një të ardhme të ndritur dhe të drejtë./Përshtatur nga The Economist/