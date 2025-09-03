Greqia miraton ligjin për kthimin me forcë të emigrantëve pa dokumente
Parlamenti grek miratoi sot një ligj të diskutueshëm që parashikon kthimin me forcë të azilkërkuesve të refuzuar dhe kriminalizon qëndrimin e paligjshëm në vend, gjë që tani dënohet me dy deri në pesë vjet burg.
Pavarësisht kritikave të shumta nga Komisioneri i Lartë për Refugjatët, Avokati i Popullit Grek, Unioni i Gjyqtarëve Administrativë dhe një numër OJQ-sh për të drejtat e njeriut, ligji u miratua nga shumica e partisë konservatore në pushtet, Demokracia e Re (ND), partisë nacionaliste Niki dhe deputetëve të pavarur të ekstremit të djathtë pas një debati të nxehtë në parlament që filloi të martën.
Parlamenti njoftoi se të gjitha partitë e majta të opozitës votuan kundër ligjit.
Partia Socialiste Pasok e quajti ligjin “të paligjshëm, kaotik dhe të pazbatueshëm”, ndërsa Partia Komuniste – KKE e quajti atë “racist dhe të turpshëm”.
Ligji parashikon kthime të detyruara për azilkërkuesit e refuzuar, nëse ata nuk vendosin të kthehen vullnetarisht në vendin e tyre.
Qëndrimi i paligjshëm përbën vepër penale dhe dënohet me dy deri në pesë vjet burgim.
“Shtetasit e vendeve të treta që u janë lëshuar urdhra kthimi do të mbahen të ndaluar derisa të largohen”, paralajmëroi Ministri i Migracionit Thanos Plevris.
Dënime me të paktën tre vjet burgim parashikohen për të huajt që u është lëshuar urdhër kthimi dhe që kthehen në Greqi pa dokumente.
Duke iu referuar politikave të fundit të BE-së që inkurajojnë kthimet e detyruara, ministri përshëndeti faktin se Greqia ishte “vendi i parë që prezantoi një masë jashtëzakonisht parandaluese” për emigrantët pa dokumente dhe “në këtë mënyrë kriminalizoi qëndrimin e paligjshëm”.
“Që tani e tutje, emigrantët e paligjshëm duhet të dinë se do të vendosen në paraburgim administrativ dhe nën mbikëqyrje” dhe se po kryejnë “një krim dhe do të shkojnë në burg”, tha ministri, i njohur për qëndrimin e tij anti-imigracion si ish-anëtar i një partie të ekstremit të djathtë.
Ligji shtrëngon më tej politikën e migracionit të Greqisë dhe vjen dy muaj pas një pezullimi tremujor të kërkesave për azil për të huajt nga vendet e Afrikës së Veriut. Kjo masë, gjithashtu e kritikuar, u miratua në fillim të korrikut pas mbërritjes së mijëra njerëzve në Kretë, një ishull shumë i njohur për turistët.