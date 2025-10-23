LEXO PA REKLAMA!

Greqi/ Hajduti gjen mënyrën e “veçantë” për të grabitur banesat, policia i sekuestron mbi 280 mijë euro

Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 16:43
Bota

Greqi/ Hajduti gjen mënyrën e “veçantë”

Mënyra që kishte gjetur një burrë 59-vjeç për të grabitur banesat në zonën e Pire-ut në Greqi është e denjë për skenare filmash.

Sipas mediave, bëhet me dije se burri, i cili shënjestronte banesat ku jetonin kryesisht të moshuarit, shkonte si punëtor. Ai shtirej sikur ishte hidraulik dhe sapo hynte brenda banesave, niste zbatimin e planit të tij.

59-vjeçari u pikas nga policia duke lëvizur në Pire dhe i thirrën që të ndalonte.

Kësaj thirrje burri refuzoi t’i përgjigjej dhe tentoi të largohej, por arratia e tij do të zgjaste shumë pak.

Brenda pak sekondave ai u arrestua nga policia, ku iu gjetën dhe iu sekuestruan 37,050 dollarë, para të cilat, siç rezultoi, ai sapo i kishte marrë nga shtëpia e një gruaje të moshuar që ndodhej aty pranë. Shuma e parave iu kthye të moshuarës menjëherë.

Por sipas policisë, 59-vjeçari rezulton që të jetë autor i 15 rasteve të tjera vjedhjesh, në disa zona të ndryshme. Në total, burrit iu sekuestruan 282 mijë euro.

