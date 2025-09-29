Gjeneruan 12 miliardë euro nga droga, prostitucioni, bixhozi, dënohen me vdekje 11 anëtarët e një familjeje mafioze
Një gjykatë kineze ka dënuar me vdekje 11 anëtarë të një familjeje famëkeqe mafioze që drejtonte qendra mashtrimi në Mianmar.
BBC raporton se familja Ming, 39 anëtarë të së cilës u shpallën fajtorë për aktivitete kriminale, u dënuan me burgim të gjatë. Ata që nuk u dënuan me vdekje morën dënime të gjata me burgim.
Familja Ming ishte një nga katër mafiet më famëkeqe të Myanmarit, që vepronte nga qyteti i qetë provincial i Laukai, pranë kufirit kinez.
Në qytet, ata drejtonin disa operacione të trafikimit të drogës, prostitucionit, lojërave të fatit të paligjshme dhe mashtrimit online, duke synuar viktima nga e gjithë bota.
Myanmari më në fund mori masa të ashpra, duke arrestuar disa anëtarë të këtyre organizatave kriminale në vitin 2023 dhe duke i dorëzuar ata autoriteteve kineze.
Gjykata zbuloi se që nga viti 2015, familja Ming dhe grupe të tjera kriminale ishin përfshirë në aktivitete kriminale, duke përfshirë mashtrime në telekomunikacion, kazino të paligjshme, trafik droge dhe prostitucion.
Sipas gjykatës, aktivitetet e tyre të lojërave të fatit dhe mashtrimit kishin sjellë më shumë se 10 miliardë juanë (11.9 miliardë euro).
Gjykata gjithashtu zbuloi se familja Ming dhe grupe të tjera kriminale ishin përgjegjëse për vdekjen e disa punëtorëve në qendrat e mashtrimit, duke përfshirë vrasjen e punëtorëve në një incident për t’i penguar ata të ktheheshin në Kinë.
Ming Xueshang , patriarku i familjes, thuhet se kreu vetëvrasje, ndërsa anëtarë të tjerë të familjes iu dorëzuan autoriteteve kineze.
Çfarë janë qendrat e mashtrimit?
Qendrat e mashtrimit u krijuan fillimisht për të “shfrytëzuar” kërkesën për bixhoz, i cili është i paligjshëm në Kinë dhe në shumë vende të tjera fqinje.
Megjithatë, kazinotë në Laukaeng janë evoluar në një vend fitimprurës për pastrim parash, trafik droge dhe trafikim të punëtorëve të bardhë.
Përveç kësaj, qendrat e mashtrimit kanë çuar në më shumë se 100,000 të huaj, shumë prej të cilëve kinezë, që jetojnë si të burgosur, punojnë me orë të gjata dhe kryejnë mashtrime të shumta online, e që synojnë viktimat në të gjithë botën.