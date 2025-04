Frikë për një recesion global, Donald Trump paralajmëron sërish tarifa të larta ndaj Kinës!

Presidenti Donald Trump tha të mërkurën se ai mund të rivendosë tarifa “reciproke” mbi disa vende brenda dy ose tre javësh, një ripërshkallëzim potencialisht i rëndësishëm i luftës tregtare globale që tashmë ka ngritur frikën për një recesion të SHBA-së dhe atë global.

“Në fund, mendoj se ajo që do të ndodhë është se ne do të kemi marrëveshje të shkëlqyera dhe meqë ra fjala, nëse nuk kemi një marrëveshje me një kompani apo një vend, ne do të vendosim tarifën”, tha Trump në një ceremoni në Zyrën Ovale. “Unë do të thosha gjatë dy javëve të ardhshme, nuk do të thoni? Mendoj se po. Gjatë dy, tre javëve të ardhshme. Ne do të vendosim numrin.”

Trump më 9 prill ndaloi tarifat e tij masive të ashtuquajtura reciproke, të cilat teknikisht nuk janë reciproke. Pritja ishte menduar të ishte 90 ditë për të lejuar vendet të negociojnë me administratën. Zyrtarët e Trump kanë thënë se rreth 90 deri në 100 vende janë ofruar për të negociuar marrëveshje, duke vendosur një detyrë jashtëzakonisht të vështirë përpara negociatorëve të tregtisë që të garojnë kundër kohës për të marrë angazhime të reja.

Pa këto marrëveshje të negociuara, Trump mund të vendosë tarifat e tij ndaj vendeve që rriten deri në 50% – me përjashtim të Kinës, të cilën administrata Trump e vendosi në një 145% astronomike. Nuk është e qartë se çfarë tarifash të reja do të vendosë Trump për vendet që nuk janë në gjendje të arrijnë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara në javët e ardhshme – dhe nëse ato tarifa të reja do të zëvendësojnë përgjithmonë tarifat e ndërprera reciproke ose thjesht do të shërbejnë si një tarifë e përkohshme ndërsa negociatat vazhdojnë. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara mbajnë një tarifë universale prej 10% për pothuajse çdo mall të importuar në Amerikë, plus tarifa më të larta për mallra të caktuara.

Qëndrimi mbrapa dhe mbrapa i Trump për tarifat ka shkaktuar pasiguri të jashtëzakonshme për bizneset dhe konsumatorët. Ajo gjithashtu ka tronditur tregjet, duke bërë që aksionet dhe aktivet amerikane të bien. Pavarësisht një rimëkëmbjeje dy-ditore të tregut, S&P 500 ka rënë ende 7 trilion dollarë në vlerë që kur arriti një rekord të lartë në mes të shkurtit. Organizatat e mëdha kanë paralajmëruar për një ngadalësim ekonomik global, pasi taksat e importit të Trump kërcënojnë të riformojnë tregtinë globale dhe të ridrejtojnë flukset e parave në mbarë botën.

Zbutja e Kinës – ndoshta

Edhe pse tarifat reciproke në dhjetëra vende u ndërprenë, lufta tregtare me Kinën u përshkallëzua në mënyrë dramatike gjatë dy muajve të fundit, duke alarmuar Wall Street-in dhe ekonomistët. Shumë banka të mëdha parashikuan se tarifat masive – si dhe tarifat më të mëdha hakmarrëse të Kinës ndaj mallrave amerikane – do të zhysnin SHBA-në dhe ekonomitë globale në një recesion.

Sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent të martën në një konferencë për investime private të organizuar nga JP Morgan Chase pranoi se lufta tregtare me Kinën është e paqëndrueshme dhe tha se ai pret që beteja të de-përshkallëzohet në të ardhmen shumë të afërt, konfirmoi një person i njohur me këtë çështje për CNN. Ai tha se tarifat janë efektivisht embargo për çdo komb, duke parandaluar zhvillimin e biznesit.

Trump i bëri jehonë kësaj ndjenje të mërkurën.

“Është 145%. Kjo është shumë e lartë,” tha Trump. “Por unë nuk e kam ulur atë. Në thelb do të thotë se Kina nuk po bën asnjë biznes me ne, në thelb, sepse është një numër shumë i lartë.”

Edhe pse ai ka thënë se tarifat e rëndësishme do të ulen së shpejti, Bessent parashikoi se ato nuk do të eliminoheshin – një nocion që Trump gjithashtu i bëri jehonë.

Në vend të një shkëputjeje të vështirë ose të shkëputjes së plotë midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, Bessent u tha investitorëve të martën se qëllimi është të kemi një ribalancim të tregtisë, tha burimi për CNN. Por në një diskutim të veçantë me gazetarët të mërkurën, Bessent vuri në dukje se mund të duhen dy deri në tre vjet për të rivendosur tregtinë normale me Kinën, tha një person i njohur me këtë çështje për CNN.

Stoqet u rritën në komentet e Bessent të martën dhe vazhduan të rriten të mërkurën. Të ardhmet e aksioneve në SHBA ishin kryesisht të sheshta pas orëve të mërkurën. Kina iu përgjigj hapjes së re të administratës Trump ndaj një marrëveshjeje me një deklaratë të formuluar ashpër, duke i kërkuar Amerikës të ndryshojë qasjen e saj ndaj tregtisë.

“Dyert tona janë të hapura, nëse SHBA dëshiron të flasë. Nëse një zgjidhje e negociuar është me të vërtetë ajo që dëshiron SHBA, ajo duhet të ndalojë së kërcënuari dhe shantazhuar Kinën dhe të kërkojë dialog të bazuar në barazi, respekt dhe përfitim reciprok”, u tha gazetarëve të mërkurën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Guo Jiakun, sipas një transkripti të postuar në internet nga qeveria kineze .

“Të vazhdosh të kërkosh një marrëveshje duke ushtruar presion ekstrem nuk është mënyra e duhur për t’u marrë me Kinën dhe thjesht nuk do të funksionojë,” shtoi ai.

Edhe pse Trump të martën tha se priste që tarifat ndaj Kinës të “uleshin ndjeshëm”, të mërkurën ai tha se nuk do të priste përgjithmonë për një marrëveshje nga asnjë vend – përfshirë Kinën. Brenda disa javësh, tha ai, administrata e tij mund të vendosë sërish ato tarifa.

Trump e quajti tregtinë me Kinën “shumë të njëanshme”, por tha se “ne shkojmë mirë” dhe hodhi poshtë gjuhën e ashpër nga qeveria kineze të mërkurën.

“Unë shkoj shumë mirë me Presidentin Xi,” tha Trump “Më duhet të shpresoj se mund të bëjmë një marrëveshje, përndryshe do të vendosim një çmim.”