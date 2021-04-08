Frika nga AstraZeneca, Gjermania hedh sytë nga vaksina Sputnik V, ja kontrata
Gjermania ka nisur negociatat me Rusinë, për sigurimin e 2,5 milionë dozave të vaksinës ruse Sputnik V. Lajmin e dha kryeministri i Bavarisë, Markus Soeder, i cili tha se kjo ishte ideja e ministrit të Shëndetësisë.
“Ministri bavarez i Shëndetësisë erdhi tek unë para disa ditësh dhe më tregoi draft-kontratën që do të nënshkruanim me një kompani në Ilertisen, e cila do të na furnizojë me vaksinën Sputnik nëse do të aprovohet në Europë. Plani është të blihen 2,5 milionë doza në muajin qershor për të rritur kapacitetin e vaksinimit në rajon”, tha ai.
Qeveria gjermane ka thënë se do të presë vendimin e rregullatorit europian para se të hyjnë në negociata për blerjen e vaksinës ruse, por vendi ka qenë mes mbështetësve kryesor të Sputnik në BE. Shtete të tjera perëndimore akuzojnë Moskën se po përdor vaksinën si mjet për të zgjeruar ndikimin gjeopolitik.