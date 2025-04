Foto/ Nis takimi në Paris, a do të arrihet një marrëveshje paqeje mes Ukrainës dhe Rusisë!

Siç u raportua më herët, liderët e mbrojtjes nga rreth 30 vende po takohen në Paris për të hartuar plane për një "koalicion të vullnetarëve", njoftoi kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer pas një samiti të liderëve në Londër në fillim të këtij muaji.

Për çfarë është? Të arrihet armëpushimi në Ukrainë dhe të pengojë Rusinë nga pushtimi i mëtejshëm në rast të një marrëveshjeje paqeje.

Çfarë do të përfshijë? Mbretëria e Bashkuar dhe Franca kanë thënë se do të ishin të gatshme të dërgonin trupa paqeruajtëse në Ukrainë nëse dhe kur të përfundojë lufta. Zyrtarët e Mbretërisë së Bashkuar kanë thënë se rreth 20 vende janë të interesuara, megjithëse jo çdo komb do të dërgonte domosdoshmërisht trupa.

Kush do të marrë pjesë? Nuk ka ende një numër specifik. Megjithatë, grupi besohet se përbëhet nga kombe evropiane dhe të Komonuelthit.

Cili është qëndrimi i Rusisë? Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov tha se një veprim i tillë "nuk mund të lejohet" sepse do të përbënte "përfshirje të drejtpërdrejtë, zyrtare dhe të pazbuluar të anëtarëve të NATO-s në luftën kundër Rusisë".

Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio është duke negociuar me ukrainasit në Jeddah. Rubio, shton ajo, do të japë një përditësim të plotë kur takimi të ketë përfunduar. Ukraina thotë se është e gatshme të pranojë propozimin e SHBA-së për të miratuar një armëpushim të menjëhershëm, të përkohshëm 30-ditor pas bisedimeve të sotme të paqes.

Armëpushimi i propozuar do të jetë i zgjatshëm me marrëveshje të ndërsjellë të të dyja palëve dhe është subjekt i pranimit dhe zbatimit nga Rusia.