LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gara në Kushtetuese/ Vota me 2 shenja e pavlefshme, Llagami kërkon pezullimin e vendimit të Gjykatës së Lartë

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 20:58
Aktualitet

Gara në Kushtetuese/ Vota me 2 shenja e pavlefshme, Llagami kërkon

Ish-kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naureda Llagami, i ka bërë një kërkesë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë për të pezulluar vendimin e Mbledhjes së Posaçme të Gjykatës së Lartë, lidhur me procedurat e ndjekura për plotësimin e një vendi në Gjykatën Kushtetuese.

Bëhet fjalë pikërisht për vendimin nr. 2 të marrë në 30 shtator. Pas përfundimit të mandatit të Holta Zaccaj në dhjetor 2024, Gjykata e Lartë hapi procesin e aplikimeve, ku ndër kandidatët aplikoi edhe Naureda Llagami. Kandidatura e saj u lejua të vijonte garën me vendimin e KED-së të 17 qershorit 2025.

Në kërkesën e saj drejtuar Gjykatës, Llagami kërkon që të pezullohet zbatimi i vendimit të Mbledhjes së Posaçme të Gjykatës së Lartë deri në shqyrtimin dhe dhënien e një vendimi përfundimtar nga Administrativja.

Në procesin e zgjedhjeve të anëtarit që Gjykata e Lartë do të çojë në Kushtetuese, ka pasur një episod të dyshimtë, ku një votë e cila ishte dukshëm në favor të Naureda Llagamit, është shpallur e pavlefshme.

Më herët, kandidatja për anëtare të Gjykatës Kushtetuese, znj. Naureda Llagami, i është drejtuar me një kërkesë zyrtare Gjykatës së Lartë, duke kërkuar të njihet dhe të pajiset me kopjen e plotë të dosjes që lidhet me procesin e zhvilluar më 30 shtator 2025 në Gjykatën e Lartë.

Llagami mori 9 vota, tre më shumë se kandidati tjetër Asim Vokshi, i cili u shpall fitues pasi mori vetëm 6 vota. Vota e shpallur e pavlefshme, siç duket edhe në fotografi, ka të rrethuar numrin 2 ku është emri i Llagamit si dhe një plus në krahun tjetër. Këto dy shenja e kanë bërë atë të pavlefshme, duke mos i mundësuar emërimin në Gjykatën Kushtetuese.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion