Festa për pak kthehet në tragjedi, dhjetëra përfundojnë në tokë pa vetëdije me fraktura dhe...

Duhej të ishte thjesht një festë argëtuese e cilësisë së mirë, por u kthye në një emergjencë shëndetësore që kërkonte ndërhyrjen e të gjitha forcave të shpëtimit në dispozicion.

Të shtunën pasdite, rreth orës 15:00, në shtëpizën kasollen malore Sunnolm në 1700 metra mbi nivelin e detit , pranë zonës së skive të Tirolit Jugor të Reinsëald në Sarentino (Bolzano), njëmbëdhjetë të rinj përfunduan në urgjencë.

“Ne as nuk e dimë shkakun e asaj që ndodhi: ndoshta ishte thjesht alkool, por ndoshta edhe diçka tjetër,” thotë Bernhard Gross , zëvendës shefi i stacionit të Shërbimit të Shpëtimit Alpin Sarentino, i cili ishte në detyrë gjatë operacionit.



“Ishin shumë njerëz, ndoshta dy mijë, dhe ne ndihmuam dy prej tyre me një frakturë dhe një tjetër me shpatull të nxjerrë. Por kishte të paktën dhjetë deri në pesëmbëdhjetë njerëz të tjerë në tokë, shumë pa ndjenja, ndoshta në koma alkoolike ose nën ndikimin e substancave të tjera”, tha ai.

Festa e cilësisë së mirë, me pjesëmarrës të veshur në stilin e viteve 1960, kishte filluar në orën 10:00 të mëngjesit me aperitivë dhe do të përfundonte në orën 18:00, por u ndërpre herët kur situata degjeneroi.

“Ishte një gjë e çuditshme,” vazhdon Gross. “Njerëzit u ndjenë të sëmurë dhe u dërguan në spital me ambulancë. Të gjithë u sëmurën brenda gjysmë ore, tre të katërtat e një ore dhe nuk ishin as në të njëjtin grup”.

Ekipet e shpëtimit kanë përdorur makina dëbore për të transportuar të rinjtë nga shtëpizat e malit në bazën e teleferikut, ku po prisnin autoambulancat. Ekipi i shpëtimit ajror ndërhyri gjithashtu së bashku me Mbrojtjen Civile, zjarrfikës vullnetarë, karabinierë dhe punonjës shëndetësorë nga Croce Bianca.

Kryebashkiaku Christian Albert Reichsigl, i cili nxitoi në vendngjarje pasdite, konfirmoi seriozitetin e situatës: Nuk e dimë saktësisht se cili ishte problemi. Nga një moment në tjetrin disa njerëz ndjeheshin të sëmurë. Kur mora vesh se çfarë po ndodhte, në orën 17:00, festa mbaroi menjëherë dhe i bëmë të gjithë të zbrisnin në zonë, ku autobusët prisnin të ftuarit e festës”.

Për momentin, shkaku i sëmundjes masive nuk dihet me siguri . Qendra e urgjencës provinciale konfirmoi se njëmbëdhjetë personat e dërguar në spitalin e San Maurizios vuanin nga helmimi me alkool, por po qarkullojnë edhe hipoteza të tjera, duke përfshirë mundësinë që dikush të ketë hedhur “diçka të çuditshme” në gotat e djemve. Punonjësit shëndetësorë do të kryejnë analizat toksikologjike për të sqaruar se çfarë ka ndodhur.