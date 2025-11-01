Faruk Fatih Ozer i jep fund jetës në burg, u gjet i varur me çarçaf në derën e banjës! Kush është bosi turk i kriptomonedhës
Faruk Fatih Özer, i cili ndodhej në një burg të sigurisë së lartë në Tekirdagit, dyshohet se i ka dhënë fund jetës.
30-vjeçari është gjetur i varur me një çarçaf në derën e banjës, ndërsa Prokuroria ka nisur hetimet.
Trupi i bosit turk të kriptomonedhave u dërgua në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi.
Arrestimi në plazhet e Jugut
Faruk Fatih Özer, themeluesi i platformës së shkëmbimit të kriptovalutave Thodex, u arrestua në Shqipëri më 30 Gusht 2022, pasi u arratis nga Turqia, vend që e kishte shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Bosi i shumekerkuar jetonte ne lagjen “5 Maji”, në Elbasan, por u kap ne nje nga plazhet ne Jug te vendit.
Faruk Fatih Özer dyshohet se ka mashtruar rreth 400 mijë persona nëpërmjet platformës “Thodex”, bursë kriptovalutash e themeluar në vitin 2017 në Turqi.
Prokuroria në Stamboll nisi hetimet kundër Özer, i cili dyshohet për krimin e “mashtrimit të kualifikuar”.
Raporti kundër tij thotë se ka pasur një problem me tërheqjen e parave në llogaritë bankare në bursë për shtatë ditë dhe se bursa u mbyll plotësisht më vonë.
Gjithashtu u theksua se faqja në internet “www.thodex.com” nuk është në dispozicion për dy ditë. Kjo ishte një faqe me rreth 400 mijë përdorues, përfshirë 390 mijë përdorues që tregtonin në mënyrë aktive kriptovaluta dhe financonin investime.
Përdorues të shumtë të “Thodex” postuan në mediat sociale se nuk kishin qasje në bursë dhe se nuk kanë mundur të transferojnë paratë e tyre në llogari për disa kohë.
Policia turke ka vënë në pranga 62 persona në lidhje me hetimin për mbylljen e një platforme të tregtisë së kriptomonedhave dhe pas arratisjes së Faruk Fatih Özer, themeluesit të “Thodex”.
Pas vendimit të ekstradimit të Gjykatës së Apelit të Durrësit, Faruk Fatih Özer u dërgua në Turqi më 20 prill 2023.
Gjykata e Lartë Penale e Anadollit, e cila vendosi për çështjen më 7 shtator 2023, e dënoi 30-vjeçarin me 11.190 vite e 6 muaj burg për “krijim, menaxhim dhe anëtarësim në një organizatë”, “mashtrim të kualifikuar” dhe “pastrim pasurie”.
Pas vendimit, dosja iu paraqit Gjykatës Rajonale të Drejtësisë të Stambollit për apelim.
Dhoma e 22-të Penale, e cila shqyrtoi çështjen, rrëzoi vendimin e gjykatës liroi Faruk Fatih Özer nga akuzat për “krijim të një organizate kriminale”. Ai u urdhërua të mbetej në paraburgim për akuza të tjera.