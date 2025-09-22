LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Më ka humbur mbesa”/ 38-vjeçarja denoncon në POLICI zhdukjen e 21-vjeçares!

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 12:11
Aktualitet

“Më ka humbur mbesa”/ 38-vjeçarja denoncon në

Një 38-vjeçare ka denoncuar në polici zhdukjen e mbesës së saj.

Shtetasja me inicialet T. M., denoncon zhdukje 21-vjeçares me inicialet M. F.

Njoftimi i policisë:

Dje, kallëzoi shtetasja T. M., 38 vjeçe, se ka humbur kontaktet që prej datës 20.09.2025, me mbesën e saj, shtetasen M. F., 21 vjeçe, banuese në Sarandë.

Punohet për gjetjen e 21-vjeçares, si dhe për sqarimin e rrethanave të rastit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion