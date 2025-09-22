“Më ka humbur mbesa”/ 38-vjeçarja denoncon në POLICI zhdukjen e 21-vjeçares!
Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 12:11
Aktualitet
Një 38-vjeçare ka denoncuar në polici zhdukjen e mbesës së saj.
Shtetasja me inicialet T. M., denoncon zhdukje 21-vjeçares me inicialet M. F.
Njoftimi i policisë:
Dje, kallëzoi shtetasja T. M., 38 vjeçe, se ka humbur kontaktet që prej datës 20.09.2025, me mbesën e saj, shtetasen M. F., 21 vjeçe, banuese në Sarandë.
Punohet për gjetjen e 21-vjeçares, si dhe për sqarimin e rrethanave të rastit.