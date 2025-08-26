LEXO PA REKLAMA!

“E papranueshme!”/ BE dënon sulmet izraelite në Gaza: Vrasja e gazetarëve dhe civilëve nuk justifikohet

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 17:34
Bota

“E papranueshme!”/ BE dënon sulmet izraelite në Gaza:

Bashkimi Europian ka reaguar pas lajmeve për vrasjen e pesë gazetarëve, katër punonjësve të shëndetësisë dhe disa civilëve gjatë sulmeve të djeshme në Gaza, duke e cilësuar ngjarjen si krejtësisht të papranueshme.

“Civilët dhe gazetarët duhet të mbrohen nga e drejta ndërkombëtare. Ne përsërisim thirrjen tonë ndaj Izraelit që të respektojë të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe të sigurojë që këto sulme të hetohen,” deklaroi zëdhënësi i Komisionit Europian, Anouar El Anouni, në një konferencë për shtyp.

Ai theksoi gjithashtu se BE vë në dukje deklaratat e autoriteteve izraelite se do të kryhet një hetim i plotë për ngjarjen.

Ngjarja e rëndë ka shtuar tensionet dhe kritikat ndaj operacioneve ushtarake në Rripin e Gazës, ku shpesh viktima bëhen civilë, gazetarë dhe punonjës humanitarë.

 

 

 

 

