Dronët e Ukrainës godasin rafinerinë 2000 kilometra brenda Rusisë

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 21:36
Bota

Dronët e Ukrainës godasin rafinerinë 2000 kilometra brenda

Dronët e operuar nga Drejtoria Kryesore e Inteligjencës e Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës (GUR) kreu sot një sulm ndaj rafinerisë së naftës Lukoil në Republikën ruse Komi, e cila ndodhet dy mijë kilometra nga kufiri ukrainas.

Informacioni u konfirmua nga burime në shërbimin e inteligjencës ukrainase, shkruan Ukrainska Pravda.

Objekti i synuar në Komi është thelbësor për furnizimin e forcave ruse me karburant dhe lubrifikantë.

Burimet e inteligjencës ukrainase zbuluan se dronët goditën një rezervuar për produktet e naftës, raporton KosovaPress.

Po ashtu, u dëmtua një njësi përpunimi gazi dhe kondensate gazi që përdoret për të prodhuar propan-butan dhe benzinë.

