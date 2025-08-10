LEXO PA REKLAMA!

Ukraina çliron fshatin në kufi me Rusinë

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 19:45
Bota

Forcat ukrainase çliruan fshatin Bezsalivka në kufirin shtetëror me Rusinë në Sumy Oblast, njoftoi Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës.

Deklarata e Shtabit të Përgjithshëm vjen ndërsa Rusia vazhdon të përpiqet të përparojë më thellë në Sumy Oblast më shumë se dy muaj pasi hapi një front të ri në verilindje.

Shtabi i Përgjithshëm tha se “eliminoi” 18 ushtarë rusë në operacion.


Regjimenti i 33-të Sulmues dhe Batalioni i 24-të Sulmues morën pjesë në operacionin për çlirimin e fshatit, sipas Shtabit të Përgjithshëm.

Pas tërheqjes së forcave ukrainase nga territori i mbajtur në Oblastin fqinj të Kurskut të Rusisë i marrë gjatë inkursionit të papritur ndërkufitar të Kievit në verën e vitit 2024, zonat kufitare kanë parë një rritje të luftimeve.

