Ukraina çliron fshatin në kufi me Rusinë
Forcat ukrainase çliruan fshatin Bezsalivka në kufirin shtetëror me Rusinë në Sumy Oblast, njoftoi Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës.
Deklarata e Shtabit të Përgjithshëm vjen ndërsa Rusia vazhdon të përpiqet të përparojë më thellë në Sumy Oblast më shumë se dy muaj pasi hapi një front të ri në verilindje.
Shtabi i Përgjithshëm tha se “eliminoi” 18 ushtarë rusë në operacion.
Regjimenti i 33-të Sulmues dhe Batalioni i 24-të Sulmues morën pjesë në operacionin për çlirimin e fshatit, sipas Shtabit të Përgjithshëm.
Pas tërheqjes së forcave ukrainase nga territori i mbajtur në Oblastin fqinj të Kurskut të Rusisë i marrë gjatë inkursionit të papritur ndërkufitar të Kievit në verën e vitit 2024, zonat kufitare kanë parë një rritje të luftimeve.