"Do zbuloj ekzekutorin", vrasja e pronarit grek dhe shqiptarit, zbardhet dëshmia e bashkëpunëtorit në krim: Më abuzoi...
Një 22-vjeçar u arrestua si bashkëpunëtor në vrasjen e dyfishtë në një kamping në Finikounda që ndodhi të dielën, më 5 tetor.
Viktima ishin pronari grek dhe i besuari i tij, një shtetas shqiptar. Mëngjesin e sotëm, i riu i shoqëruar bashkë me avokatin e tij, u paraqit në polici për t’u dorëzuar.
Fillimisht, burimet policore raportuan se ai ishte një i afërm i pronarit të kampingut që u vra.
Megjithatë, sipas informacioneve, ai nuk është një i afërm, por një i ri që po udhëtonte me motoçikletën e autorit të krimit dhe, siç i tha ai policisë, do të zbulojë ekzekutorin. I riu dyshohet gjithashtu se i tha policisë se viktima (pronari i kampingut) e kishte abuzuar seksualisht në verën e vitit 2022.
Kujtojmë se autori i vrasjes së dyfishtë në kampingun e Finikounda është ende në arrati. Megjithëse autoritetet kanë hartuar rrugën e tij të arratisjes me motoçikletë përmes dhjetëra pikave përgjatë rrugës së tij – nga Mesinia në Athinë – ai mbetet i zhdukur, pasi deri më tani nuk është gjetur.
Policia ka qenë duke shqyrtuar prej ditësh mundësinë që autori të ketë pasur një bashkëpunëtor.
Si ndodhi vrasja e dyfishtë në kamping
Vrasja ndodhi mbrëmjen e 5 tetorit në një kamping në Finikounda, kur autori, pasi kishte mbuluar fytyrën, hyri me forcë në recepsionin ku ndodhej pronari 68-vjeçar me kujdestarin e tij 60-vjeçar dhe mikun e tij të vjetër. Personi i armatosur qëlloi me gjakftohtësi pronarin, duke e plagosur për vdekje, dhe më pas vrau mikun e tij shqiptar, i cili u përpoq të arratisej. Në vrasjen e dyfishtë ishte i pranishëm edhe nipi i pronarit, i cili arriti të arratisej.