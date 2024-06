Cilat janë 5 qytetet më të shtrenjta në botë për emigrantët

Për shumë njerëz, mendimi për të lëvizur anembanë globit për punë është emocionues dhe tronditës. Të qenit emigrant vjen me një sërë sfidash unike, por vitet e fundit një çështje ka dalë në plan të parë më shumë se të tjerat: globalisht, kostoja e jetesës po rritet dhe shumë nga qytetet më ndërkombëtare në botë po bwhen gjithnjë e më të shtrenjta.

Kjo është veçanërisht e vërtetë për punëtorët ndërkombëtarë në Azinë Lindore dhe Europën Perëndimore, me analistët që tregojnë kostot e larta për strehim, transport dhe mallra si pengesa të mundshme për të huajt që banojnë në këto qytete.

Firma konsulente Mercer kohët e fundit analizoi çmimin krahasues të mallrave, shërbimeve dhe banesave në 226 qytete në gjashtë kontinente për të përcaktuar se ku punëtorët e huaj kanë nevojë për paga më të larta për të përballuar koston lokale të jetesës.

Bazeli është një nga disa qytete zvicerane që renditet ndër komunat më të shtrenjta për emigrantët. Bazeli është epiqendra e industrisë kimike zvicerane dhe shtëpia e disa kompanive të mëdha farmaceutike. Ndërsa renditja e përgjithshme e qytetit mbeti e njëjtë në sondazhin e këtij viti si në vitin 2023, kostoja e qirasë është rritur 4%, sipas analizës së Mercer.

Për të dytin vit radhazi, Gjeneva ishte qyteti i katërt më i shtrenjtë në renditjen e Mercer. Qyteti i dytë më i madh i Zvicrës është shtëpia e disa organizatave të mëdha ndërkombëtare, duke përfshirë Kryqin e Kuq, Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe Organizatën Botërore të Tregtisë. Kostoja e jetesës në qytetin shumë ndërkombëtar është në rritje, me qiratë që rriten me 4% midis 2023 – shit dhe 2024-ës.

Përveç që është qyteti i tretë më i shtrenjtë për emigrantët, Zyrihu është edhe qyteti më i shtrenjtë në Zvicër. Kostoja e qirasë në qytetin më të populluar zviceran u rrit gjashtë për qind në vetëm një vit, sipas analizës së Mercer. Qyteti është zemra e sektorit financiar zviceran dhe është shtëpia e disa bankave të mëdha, duke përfshirë UBS dhe Credit Suisse.

Qytet-shteti i Azisë juglindore i Singaporit ishte qyteti i dytë më i shtrenjtë për emigrantët për të dytin vit radhazi. Vitin e fundit, Singapori ka parë një rritje të lehtë në koston e mallrave bazë të konsumit si vezët, vaji i ullirit dhe benzina. Kostoja e qirasë gjithashtu u rrit me një mesatare prej 8%.

Hong Kongu kryesoi listën e qyteteve më të shtrenjta për emigrantët për të dytin vit radhazi. Kostoja e mallrave bazë të konsumit u rrit në mënyrë dramatike midis 2023-shit dhe 2024-ës, me çmimin e vezëve që u rrit me 13.7%, vajin e ullirit me 25.4% dhe benzinën me 7.2%. Marrja me qira e një rezidence në Hong Kong është gjithashtu gjithnjë e më e shtrenjtë, me kostot mesatare të strehimit që rriten me 8% në një vit.

Ndërkohë, Tirana për këtë vit është bërë më e shtrenjtë duke ngjitur 50 vende dhe pozicionohet në të 103-tin. Madje vlen të theksohet se kryeqyteti i Shqipërisë është ndër qytetet që ka shfaqur rritjen më të madhe të kostos së jetesës në vitin e fundit.