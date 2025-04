Ceremonia e varrimit të Papa Françeskut, ja rregulli që theu Trump! Rrjeti "shpërthen" në kritika!

Presidenti amerikan Donald Trump u akuzua për shkelje të kodit të veshjes në funeralin e Papa Françeskut pasi mbërriti i veshur me një kostum blu dhe kravatë blu.

Kodi i rreptë i veshjes dikton që burrat duhet të veshin një kostum të zi me një kravatë të gjatë të zezë dhe një këmishë të bardhë. Këpucët, çorapet, palltot dhe çadrat gjithashtu duhej të ishin të zeza. Lideri ukrainas Volodymyr Zelensky nuk kishte veshur kravatë, ndërsa Joe Biden gjithashtu kishte veshur një kravatë blu.

Të tre u akuzuan për "mosrespektim" sepse shumica e liderëve botërorë ishin të veshur të gjithë me të zeza.

Presidenti, i cili u ul në rreshtin e parë mes qindra personaliteteve të huaja dhe anëtarëve të familjes mbretërore, kishte veshur një kostum me ngjyrë blu të mesme, të stolisur me një karficë që tregonte flamurin amerikan. E ka shoqëruar me një kravatë blu të ndezur.

Tradicionalisht, veshjet elegante dhe të errëta vishen si shenjë respekti, një praktikë e adoptuar nga shumë prej të mbledhurve, përfshirë Starmer. Melania, e cila u ul pranë bashkëshortit të saj për ditëlindjen e tij të 55-të, ishte e veshur me të zeza, me një vello të zezë dantelle dhe doreza.

"Egërsia" e veshjeve të Trump vjen vetëm dy muaj pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u quajt "mosrespektues" nga një reporter i Shtëpisë së Bardhë për shkak se nuk kishte veshur kostum gjatë vizitës së tij në Zyrën Ovale - me raporte që pretendonin se Trump ishte i shqetësuar nga veshja e tij.