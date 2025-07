Bota e muzikës në zi! Ndahet nga jeta në moshën 76-vjeçare legjenda e Rock & Roll

Ozzy Osbourne, ikonë e muzikës rock dhe “Prince of Darkness” është ndarë nga jeta në moshën 76 vjeçare. Familja e tij konfirmoi lajmin duke kërkuar respekt për privatësinë në këtë moment të vështirë. Arsyeja e vdekjes nuk është zbuluar, por Ozzy kishte vuajtur nga probleme të shumta shëndetësore në vitet e fundit.

Osbourne ishte themeluesi i grupit legjendar Black Sabbath, grupi që revolucionarizoi muzikën heavy metal me tingullin e tyre të errët dhe shpërthyes. Me këngë si “Iron Man” dhe “War Pigs”, ai ndihmoi në krijimin e një zhanri të ri muzikor dhe la gjurmë të pashlyeshme në historinë e rockut.

Pas një karriere të gjatë me Black Sabbath, ku u largua për shkak të problemeve me alkoolin dhe drogën, ai vazhdoi me një karrierë të suksesshme solo, duke lëshuar albume të njohura si “Blizzard of Ozz” dhe “Ordinary Man”. Një nga momentet më të famshme në karrierën e tij ishte kur gjatë një koncerti kafshoi kokën e një lakuriqi nate, një episod që e bëri atë një figurë legjendare të rockut.

Përveç muzikës, Ozzy u bë i njohur edhe për serialin televiziv “The Osbournes”, i cili shfaqte jetën e tij familjare me humor dhe sinqeritet. Në vitet e fundit, Osbourne vuajti nga sëmundje të ndryshme, përfshirë Parkinsonin dhe pasojat e disa aksidenteve. Më 5 korrik 2025, ai u rikthye në skenë për një koncert lamtumire me Black Sabbath në Birmingham, një performancë e emocionuar pas shumë viteve luftë me shëndetin.

Ozzy la pas bashkëshorten Sharon, me të cilën kishte katër fëmijë dhe një trashëgimi të jashtëzakonshme muzikore që do të mbetet për brezat e ardhshëm.