Blinken i pashqetësuar nga lufta, merr kitarën dhe këndon “rock” në Kiev

Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken ndau skenën në klubin Barman Dictat të Kievit me grupin 19.99 duke luajtur kitarë dhe duke kënduar “Rockin’ in the free ëorld” të Neil Young.

Kënga u publikua fillimisht në vitin 1989 pak para rënies së Murit të Berlinit.

Më herët, kreu i diplomacisë amerikane tha se SHBA do të mbështesë Ukrainën derisa të garantohet siguria e saj kundër Rusisë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sekretari i Shtetit pranoi se vonesa në dorëzimin e armëve amerikane e bëri Ukrainën më të prekshme ndaj sulmeve ruse, por theksoi se Kievi ka mbështetjen e palëkundur të Uashingtonit pasi populli amerikan e kupton se Rusia nuk do të ndalet në Ukrainë.

“Shtetet e Bashkuara kanë qenë në anën tuaj që nga dita e parë dhe ne do të qëndrojmë në anën tuaj derisa të garantohet siguria, sovraniteti dhe aftësia e Ukrainës për të zgjedhur rrugën e saj”, tha Blinken në një fjalim para studentëve në kryeqytetin ukrainas.